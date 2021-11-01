В Архангельске «БЕЛЫЙ ДОМ» приступил к строительству теплотрассы для нужд социальных домов

Глава регионального минстроя Владимир Полежаев побывал на строительной площадке, чтобы лично оценить ход работ.
Напомним, два многоквартирных дома на улице Карпогорской в Архангельске компания «БЕЛЫЙ ДОМ», начала строить в прошлом году в рамках программы переселения северян из аварийного жилья. После завершения строительства новоселье смогут отметить более 900 северян.
Глава регионального минстроя Владимир Полежаев совместно с руководителем Главного управления капитального строительства Поморья Александром Ануфриевым и представителями компании-подрядчика осмотрели объекты, пообщались с рабочими, а затем — прямо на стройплощадке провели планёрку.
— Одноподъездный дом уже заведён под крышу, тепловой контур закрыт. Сейчас бригады строителей заняты прокладкой инженерных коммуникаций и внутренними работами. Особое внимание уделено строительству теплотрассы, которая позволит обеспечить будущие квартиры отоплением. Работы идут без отставаний от графика, — сообщил представитель подрядной организации Алексей Нибабин.
Во второй новостройке будет пять подъездов. Сегодня все усилия строителей сосредоточены на центральной секции дома: идёт монтаж стеновых панелей на уровне восьмого этажа, выполняются электромонтажные работы.
Областной минстрой поставил перед подрядчиком задачу к середине февраля подключить к отоплению одноподъездный дом. При необходимости — увеличить количество рабочих и специализированной техники. Сейчас на стройке задействовано 102 человека и восемь единиц техники. Срок сдачи объектов — июль 2022 года.