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Пандемия заставила жителей СЗФО пересмотреть домашнюю экономику

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей, чтобы выяснить, как изменились их доходы из-за пандемии и локдаунов и сколько процентов от зарплаты обычно приходится тратить на медикаменты и лечение.

 59% опрошенных жителей СЗФО сообщили, что их доходы сократились на фоне пандемии и ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции. Чаще всего о снижении говорили респонденты в возрасте 45–54 лет (73% из них выбрали этот вариант) и старше 55 лет (71%), реже всего – в возрасте 18–24 лет (56%).

 Падение доходов из-за пандемии стало наиболее ощутимым представителей туристическо-ресторанного бизнеса (75%), высшего менеджмента, работников транспорта и представителей научно-образовательной сферы (по 74%). Меньше всего тех, чьи доходы снизились, среди ИТ-специалистов (42%).

Больше половины жителей СЗФО (67%) тратят на лекарства, витамины и бады до 10% от своей заработной платы. Для каждого пятого жителя на Северо-Западе страны (19%) эти расходы составляют 10–25% от зарплаты: таких респондентов чаще можно встретить маркетологов (30%), работников сферы искусств (27%) и юристов (27%). Еще 3% жителей СЗФО расходуют на эти цели более четверти (25–50%) своих доходов: таких больше всего среди HR-менеджеров (11%). 8% опрошенных признались, что обычно вообще не тратятся на медикаменты и добавки – таких больше всего среди представителей сферы транспорта (25%) и ИТ-специалистов (26%).

 Еще одна статья расходов - медицина и врачи: 39% жителей СЗФО обычно тратят до 10% своей заработной платы. 31% жителей СЗФО тратят до четверти зарплаты на медиков — это самый высокий показатель по сравнению с другими регионами РФ. Еще 6% опрошенных тратят от 25% и больше, еще 2% респондентов более 50% своей зарплаты отдают на лечение у врачей. А вот 22% опрошенных на врачей и медицину вообще не тратят никаких средств. Интересно, что самой высокой долей расходов на медицинское обслуживание отличились молодые соискатели: 13% опрошенных в возрасте 18–24 года обычно тратят на эти цели от четверти своих доходов. При этом среди соискателей старше 45 лет таких только 7%.

 Среди представителей разных профессиональных сфер самые большие расходы на врачей и медицину наблюдаются среди работников сферы искусства и медиа (17%). Тех, кто обычно вообще не тратится на лечение, больше всего в сфере транспорта (38%).

  

21 январь 08:06 | : Экономика

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