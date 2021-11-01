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РВК-Архангельск: Не забудьте передать показания счетчиков и оплатить счета

«РВК-Архангельск» напоминает абонентам, что в период с 20 по 25 число каждого месяца необходимо передать актуальные показания индивидуальных приборов учета.

 

Сделать это можно любым удобным способом. Для удобства клиентов в компании действуют информационные сервисы, позволяющие дистанционно передавать точные показания счётчиков.

 

Для оплаты услуг и передачи показаний приборов учета, а также направления заявок, взаимодействия с сотрудниками «РВК-Архангельск» по иным вопросам, компания рекомендует воспользоваться следующими дистанционными сервисами:

- мобильным приложением РВК.Услуги;

- сайтом компании arh.rosvodokanal.ru;

- личным кабинетом на сайте «РВК-Архангельск»;

- смс-уведомлением на номер +7 (921) 427-55-33;

- передачей показаний при оплате услуг через мобильные приложения и онлайн-версии банков (Сбербанк Онлайн и другие);

- с помощью робота по телефону: 42-35-22.

 

«Мы просим наших клиентов своевременно передавать точные показания индивидуальных приборов учёта. Актуальная информация помогает специалистам предприятия проводить корректные начисления, а самому абоненту контролировать ежемесячный расход ресурса. В результате потребитель оплачивает счет только по фактическим показаниям, экономя финансовые средства. Все вопросы по начислениям можно оперативно решить по телефону 61-00-00», – отметила начальник управления сопровождения продаж «РВК-Архангельск» Анастасия Афанасьева.

 

Также напоминаем, что десятизначный номер лицевого счета «РВК-Архангельск» всегда начинается с цифр «11». Информация о лицевом счёте указана на обороте квитанции, рядом с реквизитами компании.  

20 январь 16:23 | : Экономика

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