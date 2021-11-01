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На cтроительстве ЖК «Квартал 100» в Северодвинске началась заливка ростверка

Напомним, что по контракту с муниципалитетом Группа Аквилон на участке площадью 9,9 га построит общедоступный парк на берегу озера Театральное, новый детсад и современный жилой комплекс.

В настоящее время завершено погружение свай для 1-й очереди жилого комплекса. Строители приступили к заливке ростверка фундамента.

Застройщик выполнит берегоукрепление озера Театральное, построит здесь парк площадью не менее 2,5 га, который, как и новый детсад, безвозмездно передаст муниципалитету. Каждый из домов жилого комплекса получит собственный благоустроенный двор с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками, а также подземным паркингом. От улицы Ломоносова к парку проложат два широких бульвара.

В рамках проекта выполнены все необходимые расчеты по нагрузкам на инженерные сети. От ресурсоснабжающих организаций получены технические условия по подключению всех объектов к сетям тепло-, электро-, водоснабжения и канализации. Проведены инженерные изыскания, выполнены динамические испытания грунтов и перекладка канализационного коллектора. Проект прошел предусмотренную законом экспертизу. Администрацией Северодвинска выдано разрешение на строительство 1-й очереди жилого комплекса «Квартал 100». 

Горожанами в 1-й очереди жилого комплекса уже приобретено более 60 квартир и забронировано – более 100. На 10 помещений общественно-делового назначения на первом этаже поступило 90 заявок от представителей малого и среднего бизнеса Северодвинска.

Напомним, что 2021 году Группа Аквилон ввела в эксплуатацию в Северодвинске три жилых комплекса ЖК «CLEVER» (две очереди), «NORDICA-2» и первый в городе корабелов «умный дом» - ЖК «ID-Морской» (всего – 5 домов). Все квартиры в них приобретены северодвинцами.
 В настоящее время помимо ЖК «Квартал 100» Группа Аквилон реализует в Северодвинске проекты еще трех современных жилых комплексов общей площадью порядка 100 тыс. кв. м.
 На стройплощадке ЖК «WEKING» на ул. Орджоникидзе выполняется кирпичная кладка стен и устройство внутренних перегородок 5-8-го этажей, строители приступили к устройству кровли, ведется установка оконных блоков  и прокладка внутренних сетей отопления, водоснабжения и канализации, наружных сетей водопровода. На ЖК «МОРЕПАРК-2», который возводится Группой Аквилон на ул. К. Маркса завершено устройство свайного поля 2-й очереди, строители на 40% выполнили ростверки. На 1-й очереди ведется кирпичная кладка стен 6-го этажа и устройство внутренних перегородок на 2-м этаже, началась установка оконных блоков. На 1-й очереди ЖК «АКВИЛONLINE» в квартале, ограниченном ул. Железнодорожная - ул. Первомайская - пр. Беломорский завершена разработка котлована и устройство свайного поля.
 Также Группа Аквилон в ближайшее время планирует начать реализацию в Северодвинске еще нескольких проектов нового жилья.
 На пр. Победы (в районе пересечения с пр. Труда), на участке в 2,47 га, проектируется жилой комплекс площадью 27 тыс. кв. м. В соответствии с областным законом «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности», в собственность региона Группой Аквилон будет передано около 1,9 тыс. кв. м (примерно 59 квартир). Они будут предоставляться по договорам соцнайма детям-сиротам и жителям аварийных домов. При этом большая часть квартир будет передана до завершения всего объема строительства. Кроме того, в рамках данного проекта Северодвинск получит 441,7 млн рублей на реконструкцию пр. Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской, строительство продолжения пр. Труда к кварталу 175 и дорожной инфраструктуры в нем, а также на строительство кольцевой сети водопровода и канализационно-насосной станции в районе пересечения пр. Победы и пр. Труда.
 На открытом аукционе приобретен земельный участок площадью 1,47 га на о. Ягры. Чтобы обеспечить комплексное освоение данной территории у физического лица – индивидуального предпринимателя за 21 млн рублей был выкуплен еще один участок площадью 19 соток. В соответствии с действующей градостроительной документацией в районе ул. Мира, 5 планируется возвести порядка 30 тыс. кв. м современного жилья. Сейчас ведется проектирование жилого комплекса.
 Кроме того новый жилой комплекс площадью около 30 тыс. кв. м проектируется на Архангельском шоссе на участке в 2 га. Рассматриваются варианты участия Группы Аквилон в программе комплексного развития территорий в «старом городе», с расселением ветхих деревянных домов и застройкой кварталов.

20 январь 10:08 | : Экономика

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