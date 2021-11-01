Снежные завалы и брошенные тачки - головная боль архангельских мусоровозов

Нечищеные проезды, высокая колейность и сугробы по-прежнему осложняют работу водителей мусоровозов.
Добравшись по заснеженным улицам к контейнерным площадкам, забрать ТКО удается не всегда. Вытащить двухсоткилограммовый контейнер по снежному брустверу оказывается кране затруднительно.
Если к контейнерной площадке не подобраться, водители мусоровозов делают фото и сообщают диспетчеру причины, по которым не могут забрать ТКО. По каждому адресу, где нет свободного доступа к контейнерам, составляются акты и направляются в администрации муниципальных образований и управляющие компании.
Но не только снег может помешать забрать отходы. В нерасчищенных дворах разворачиваются настоящие войны за парковочное место. Несвоевременная очистка кварталов от снега сужает проезды и парковки, что вынуждает автовладельцев парковаться как придется.
Иногда автовладельцы даже не задумываются о том, что прижавшись к контейнерам для ТКО, станут помехой для работы мусоровоза. Жители уже сами распространяют в соцсетях фото авто, владельцы которых, преграждая доступ к бакам ТКО, рискуют превратить собственные машины в место сбора отходов.
Своевременный вывоз ТКО - это не только технически исправный мусоровоз на маршруте, но и свободный доступ к контейнерной площадке!