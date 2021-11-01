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Снежные завалы и брошенные тачки - головная боль архангельских мусоровозов

Нечищеные проезды, высокая колейность и сугробы по-прежнему осложняют работу водителей мусоровозов.

Добравшись по заснеженным улицам к контейнерным площадкам, забрать ТКО удается не всегда. Вытащить двухсоткилограммовый контейнер по снежному брустверу оказывается кране затруднительно.

Если к контейнерной площадке не подобраться, водители мусоровозов делают фото и сообщают диспетчеру причины, по которым не могут забрать ТКО. По каждому адресу, где нет свободного доступа к контейнерам, составляются акты и направляются в администрации муниципальных образований и управляющие компании.

Но не только снег может помешать забрать отходы. В нерасчищенных дворах разворачиваются настоящие войны за парковочное место. Несвоевременная очистка кварталов от снега сужает проезды и парковки, что вынуждает автовладельцев парковаться как придется.

Иногда автовладельцы даже не задумываются о том, что прижавшись к контейнерам для ТКО, станут помехой для работы мусоровоза. Жители уже сами распространяют в соцсетях фото авто, владельцы которых, преграждая доступ к бакам ТКО, рискуют превратить собственные машины в место сбора отходов.

Своевременный вывоз ТКО - это не только технически исправный мусоровоз на маршруте, но и свободный доступ к контейнерной площадке!

 

20 январь 08:08 | : Экономика

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