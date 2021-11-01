Архангельская область: тем, кто ищет гибкий график

Сервис по поиску работы hh.ru специально для читателей ИА RUSNORD подобрал 5 актуальных вакансий с гибким графиком работы в Архангельской области:
Медицинский работник - https://my.hh.ru/225
Продавец-кассир - https://my.hh.ru/227 (от 26 000 до 29 000 руб. до вычета НДФЛ)
Преподаватель английского языка в студии английского языка "ОК" - https://my.hh.ru/25g (от 40 000 руб. на руки)
Курьер в Delivery club - https://my.hh.ru/27p (от 30 000 до 60 000 руб. на руки)
Инженер по компьютерным системам - https://my.hh.ru/2cv