Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельская область: тем, кто ищет гибкий график

Сервис по поиску работы hh.ru специально для читателей ИА RUSNORD подобрал 5 актуальных вакансий с гибким графиком работы в Архангельской области:

Медицинский работник - https://my.hh.ru/225

Продавец-кассир - https://my.hh.ru/227 (от 26 000 до 29 000 руб. до вычета НДФЛ)

Преподаватель английского языка в студии английского языка "ОК" - https://my.hh.ru/25g (от 40 000 руб. на руки)

Курьер в Delivery club - https://my.hh.ru/27p (от 30 000 до 60 000 руб. на руки)

Инженер по компьютерным системам - https://my.hh.ru/2cv

 

19 январь 13:46 | : Экономика

Главные новости


"Жесткий разговор с американцами". Письмо в редакцию о судьбе Севморпути
Если завтра война... 2 серия (взгляд из Архангельска)

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2022 (183)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)

Деньги


все материалы
«    Январь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20