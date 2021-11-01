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СЗФО: Страсти по удаленке

31% работников из регионов СЗФО (за исключением Петербурга) рассказали, что сотрудникам их компаний в 2021 году так или иначе приходилось работать на «удаленке». Регионы Северо-Запада заняли последнее место по стране по числу удаленщиков, наибольшая доля работников на дистанте зафиксирована в Московской и Свердловской областях (по 71% респондентов на удаленке). Об этом говорят результаты опроса россиян, который провела Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.  

Больше всего тех, кому приходилось хотя бы иногда работать в дистанционном режиме - среди ИТ-специалистов (80%) и маркетологов (73%), меньше всего – среди административного персонала (43%) и специалистов по продажам (36%).

В регионах СЗФО 38% компаний из тех, где практиковалась дистанционная занятость, возвращали в офис всех сотрудников, еще 47% возвращались в офлайн частично, 15% - не возвращали никого в офис и продолжают работать онлайн.

Лишь 16% компаний из СЗФО (за исключением Петербурга), по словам их сотрудников, работают в гибридном режиме, совмещая офис и удаленный формат. Больше всего эта практика распространена в ИТ-сфере (66%), маркетинге (53%) и в банках (51%).

По итогам за весь 2021 год 47% респондентов уверены, что переход на дистанционный/гибридный режим позитивно повлиял на их работу, 10% придерживаются обратной точки зрения и отмечают негативное влияние. А вот 43% считают, что переход никак не сказался на эффективности. Позитивное влияние чаще отмечают респонденты 18–24 лет (66%), негативное – 45–54 лет (34%).

19 январь 07:33 | : Экономика

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