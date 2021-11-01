Синие контейнеры как новый бренд сбора ТКО в Архангельской агломерации

В декабре во дворах архангельской агломерации появились более 1100 баков. Несмотря на закрытые крышки, жители начали использовать их досрочно, но чтобы выйти на постоянные графики вывоза требовалось время. Сейчас синие контейнеры опустошаются, а мусоровозы выходят на постоянный режим работы.
Вывоз сухих отходов будет осуществляться дважды в неделю. В Северодвинске преимущественно по понедельникам и пятницам, в Новодвинске - по вторникам и субботам.
В Архангельске расписание вывоза отходов из контейнеров для раздельного накопления зависит от округа, в каждом по несколько маршрутов движения мусоровозов.
Напомним, расстановка контейнеров для раздельного сбора началась в марте прошлого года. Было установлено 520 баков. Сейчас их чуть более 1600.
На каждом есть специальная наклейка, которая подсказывает, какие именно отходы можно оставлять в баке.
Они предназначены только для сбора картона, бумаги, пластика, жестяной и стеклянной тары. Выбрасывать пищевые отходы, строительные, старую мебель и одежду, электронику, батарейки и лампы нельзя.
Все содержимое синих контейнеров собирается отдельными мусоровозами и отправляется на лицензированное предприятие - Архангельский мусоросортировочный комплекс. Там " сухие" отходы разделяют на 17 фракций, прессуют и отправляют в разные регионы для дальнейшей переработки