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Вернись, уволенный! Тенденции российского рынка труда

Российские компании сегодня в полтора раза чаще, чем в доковидные времена, предлагают вернуться на работу уволившимся сотрудникам. Подобные предложения доводилось получать 46% россиян, однако соглашались на них лишь 15%. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие работодатели и представители экономически активного населения из всех округов страны.

Приглашать бывшего сотрудника вернуться на прежнее место доводилось за последний год 38% работодателей. По сравнению с доковидным 2019 годом, практика предлагать работу ранее уволившимся специалистам стала в полтора раза более распространенной: рынок труда сегодня на стороне соискателя. Год назад о таком опыте сообщали в каждой третьей компании. Судя по комментариям, в числе причин повторных «офферов» — нехватка кандидатов с релевантным опытом, узкая специализация уволившегося сотрудника, а также повышение заработной платы в компании.

Предложение вернуться на работу после увольнения доводилось получать 46% россиян: 31% отказывался от подобного оффера, 15% соглашались. Наиболее распространенными причинами для возвращения были достойная зарплата (38%), повышение в должности (13%) и хороший коллектив (11%). Отказывались же от предложения вновь попробовать свои силы в компании чаще всего из-за маленькой зарплаты (30%), плохих условий (13%) и удовлетворенности новой работой (10%).

На последнее место работы, с которого уволились, согласился бы вернуться каждый четвертый россиянин (25%). Возобновить трудовые отношения с бывшим работодателем может мотивировать в первую очередь зарплата (в этом признались 55% опрошенных). В числе других факторов — улучшение условий труда (8%), смена руководства (7%), повышение в должности (5%) и возможность работы в старом коллективе (3%).

Наиболее лояльны идее возврата в ту компанию, из которой иже доводилось увольняться, россияне старше 45 лет: 19% уже имеют подобный опыт, каждый третий не отказался бы вернуться к предыдущему работодателю.

16 январь 07:44 | : Экономика

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