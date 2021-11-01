ЖК «NEXT1» в Архангельске готов к приемке комиссией

Общестроительные работы на 1-й очереди жилого комплекс класса «комфорт», который возводится Группой Аквилон в центре Архангельска на ул. Романа Куликова завершены.
В настоящее время на 1-й очереди комплекса работает комиссия по вводу здания в эксплуатацию.
ЖК «NEXT» представляет собой два дома, переменной этажности в 8, 10 и 11 этажей. Объемно-пространственная композиция комплекса соответствует окружающему контексту существующей и перспективной застройки и решена в увязке с существующей градостроительной средой, построенными ранее зданиями и, их архитектурным и художественным обликом. На 2-й очереди ведется кладка 4-го этажа.
Комплекс строится в рамках нового стандарта качества Э4, который объединил передовые разработки технической лаборатории Группы «Аквилон». В основе концепции – четыре принципа: энергоэффективность, экологичность, эргономика и экономия. Проект вдохновлен идеей сочетания технологичности и домашнего уюта, и рассчитан на создание комфортных условий жизни для всей семьи. Удобное расположение, инновационный подход к строительству и внимание к деталям во всём: от территории комплекса до дизайна помещений.
Жилой комплекс расположен в районе развитой социальной инфраструктурой и транспортной доступностью. Рядом расположены Архангельский лицей им. М. В. Ломоносова, гимназия №21 и школа №9, детсад №20 «Земляничка», поликлиника №2, Медицинский колледж, Северный Арктический федеральный университет, Дворец спорта и стадион «Буревестник». В шаговой доступности – набережная Северной Двины.
Для самых маленьких жильцов на территории ЖК «NEXT» будет открыт детский клуб «АквилонKIDS» с большим пространством для игр и творчества, проведения общих праздников, детских дней рождения, приглашения аниматоров. Еще одной уникальной особенностью является собственный комфортный спортивный зал, который позволит следить за своей физической формой в любое время года и сэкономить на посещении фитнес-центров. Детский и спортивный клубы бесплатно передаются в собственность жильцов.
На придомовой территории выполняется комплексное благоустройство по концепции «Двор без машин», включающее создание игровой зоны с разновозрастными детскими площадками с ярким сертифицированным антитравматическим покрытием, спортивные площадки streetworkout с уличными спортивными снарядами и тренажерами, зоны отдыха. Во дворе устраиваются велопарковки, безбарьерные прогулочные дорожки, разбиваются цветники, газоны, цветущие кустарники. Территория оборудуется современной дренажной системой по технологии «Двор без луж» и энергосберегающим наружным освещением. Предусмотрена просторная гостевая автомобильная парковка.
Напомним, что в 2021 году Группой Аквилон в Архангельске и Северодвинске в строй введено 6 жилых комплексов (8 домов). Северяне приобрели 1173 квартиры. Кроме того, к сдаче в эксплуатацию готовятся находящиеся в высокой степени готовности ЖК «Искра PARK» и «Art.Line1».
В прошлом году стартовали продажи квартир в 6 новых жилых комплексах, по 3 в столице Поморья и Северодвинске, общей площадью 115 тыс. кв. м. Для новых проектов Группа Аквилон приобрела 7 земельных участков общей площадью 11,5 га, на которых можно разместить до 170 тыс. кв. м жилья.
Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 13 современных жилых комплексов общей площадью более 285 тыс. кв. м.
В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.
Познакомиться с новостройками Группы Аквилон можно в ходе специальной Экскурсии, которая состоится 15 января. Всем участникам предоставляются специальные скидки до 550 тыс. рублей*. Записаться на экскурсию можно по телефонам (8182) 60 40 30 в Архангельске и 8(8184) 52-00-00 в Северодвинске.
*Сроки проведения акции 15.01.2022 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка в размере до 550 000 рублей рассчитана исходя из площади квартиры 74,6 кв.м. при 100% оплате/ипотеки и предъявлению купона на сумму 50 000 рублей. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ "Притяжение". Жилой комплекс на улице Володарского, 67 в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:050502:3803. Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф