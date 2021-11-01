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В СЗФО курьеры обогнали по зарплате учителей в два раза

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала вакансии для курьеров, открытые в России в начале января 2022 года – количество предложений о работе для этих специалистов уже превысило 8 000 вакансий. Всего же за прошлый год работодателям в целом по стране потребовалось более 103 000 курьеров, это на 171% больше, чем за весь 2020 год.

 

У работодателей из СЗФО потребность в курьерах держится на таком же высоком уровне, как в конце 2021 года, когда компании активно принимали персонал в преддверии новогодних праздников. На данный момент в компании на Северо-Западе страны нужны более 1 200 курьеров.

 

Средняя заработная плата, которую предлагают курьерам в России, в начале января составляет 65 000 рублей – это примерно на 18 000 рублей или 38% больше, чем год назад. В 12% вакансий по стране предлагается доход от 120 000 до 150 000 рублей в месяц. Но важно учитывать, что в большинстве случаев финальная зарплата зависит от количества отработанных часов.

 

В регионах СЗФО сегодня средняя предлагаемая зарплата курьера составляет порядка 76 000 рублей.  Для сравнения, а средняя предлагаемая зарплата учителя в СЗФО составляет сейчас около 40 000 рублей. Стандартные требования к курьерам – это хорошее знание местности, а также пунктуальность и ответственность, иногда - наличие или готовность оформить медицинскую книжку.

 

В России наибольшим спросом у работодателей пользуются курьеры-водители, в частности специалисты с личным автомобилем – им, как правило, предлагаю около 70 000 рублей. На пеших курьеров приходится лишь 10% вакансий, а средняя предлагаемая зарплата – 55 000.  

14 январь 07:43 | : Экономика

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