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В Архангельске мусоровозы с трудом пробиваются к контейнерным площадкам

Второй день в Архангельске и населенных пунктах области отмечается сложная обстановка с уборкой снега, из-за чего мусоровозы застревают у домов, не могут подобраться к контейнерным площадкам. Водителям приходится, в прямом смысле слова, тащить заполненные баки к машине по снежной "каше".

- Адресов много, по которым поступают жалобы на нерасчищенные дороги и контейнерные площадки. Водители ведут фотофиксацию и сразу сообщают, если не могут подъехать к контейнерам. Приходится корректировать графики работы мусоровозов. Есть сложности и на полигоне Архангельска. Уборка снега ведется не достаточно хорошо, поэтому машины застревают на подъездах к картам размещения ТКО, что сказывается на времени работы экипажей, - рассказывает Екатерина Григорьева, руководитель диспетчерской группы транспортного оператора "ЭкоПрофи"

За смену экипаж мусоровоза обрабатывает от 150 до 250 контейнерных площадок, на которых может находится от 2 до 6 контейнеров. Вес одного заполненного бака доходит до 250 килограмм. Перетащить такой от площадки до мусоровоза, да еще по сугробам - миссия практически невыполнимая. Иногда водителям приходится выставлять контейнеры ближе к дороге, чтобы в следующий раз своевременно вывезти мусор. Еще сложнее, когда автовладельцы бросают свои машины прямо у контейнеров, преграждая доступ не только к площадкам, но и к другим домам.

- Чаще всего машины оставляют у контейнерных площадок или не подумав, или по той же банальной причине - нечищенные дворы и парковочные места. Водителей это не оправдывает, потому что брошенные у контейнеров машины, очень сильно мешают работе спецтехники. А если мусоровоз не может забрать мусор, он останется в контейнерах. Жители будут жаловаться. Второй год подряд мы наблюдаем одну и ту же проблему - недостаточно хорошая и своевременная уборка снега во дворах, - говорит Александр Шинкарев, начальник производственного управления регионального оператора.

Водители мусоровозов ведут фотофиксацию на всех контейнерных площадках. По тем адресам, где нет свободного доступа и возможности вывоза мусора, из-за плохой организации уборки снега, составляются претензии к управляющим компаниям и муниципалитетам. Сообщить о заполненных контейнерах и невывозе ТКО, жители могут по многоканальному телефону горячей линии регионального оператора 8-800-700-81-91. По каждому обращению проводится проверка.

14 январь 06:49 | : Экономика

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