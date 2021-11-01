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Зарплата в Архангельской области: от средней до желанной

Средняя предлагаемая зарплата в Архангельской области в начале 2022 года составляет почти 46 000 рублей, что на 11% меньше, чем средняя предлагаемая зарплата в вакансиях других регионов страны. При этом некоторые местные работодатели готовы платить зарплаты выше. Так, за последние две недели в Архангельской области появилось более 200 вакансий с зарплатой от 150 000 рублей.  

БОльшая доля высокооплачиваемых вакансий сосредоточена на данный момент в регионе в сфере продаж, строительстве, а также на производственных площадках области.

При этом, согласно данным Банка данных заработных плат hh.ru, прямо сейчас, в январе 2022 года, 22% компаний СЗФО и в том числе из Архангельской области планируют пересмотр зарплат сотрудников в сторону увеличения в среднем на 5 000 рублей. Еще 11% компаний начнут пересмотр зарплат в феврале, а вот чуть более 33% компаний на Северо-Западе страны вернуться к этому вопросу лишь по итогам первого квартала 2022 года.  

Между тем эксперты hh.ru составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий в январе в Архангельской области, на которые местные жители могут откликнуться прямо сейчас:

  1. Региональный представитель (размещение информации на карты Google), до 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50937200
  2. Менеджер по продажам, до 140 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50925086
  3. Управляющий филиалом курьерской службы, до 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/50840125
  4. Выездной эксперт по оценке и выкупу автомобилей с пробегом, от 100 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/48998763
  5. Водитель лесовоза, до 200 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/50816863
  6. Менеджер по работе с клиентами, до 250 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/38516062
  7. Ведущий программист 1C, до 140 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/39552626
  8. Технолог кондитерского производства, от 100 000 руб. до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/45850025
13 январь 07:48 | : Экономика

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