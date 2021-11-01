Зарплата в Архангельской области: от средней до желанной

Средняя предлагаемая зарплата в Архангельской области в начале 2022 года составляет почти 46 000 рублей, что на 11% меньше, чем средняя предлагаемая зарплата в вакансиях других регионов страны. При этом некоторые местные работодатели готовы платить зарплаты выше. Так, за последние две недели в Архангельской области появилось более 200 вакансий с зарплатой от 150 000 рублей.
БОльшая доля высокооплачиваемых вакансий сосредоточена на данный момент в регионе в сфере продаж, строительстве, а также на производственных площадках области.
При этом, согласно данным Банка данных заработных плат hh.ru, прямо сейчас, в январе 2022 года, 22% компаний СЗФО и в том числе из Архангельской области планируют пересмотр зарплат сотрудников в сторону увеличения в среднем на 5 000 рублей. Еще 11% компаний начнут пересмотр зарплат в феврале, а вот чуть более 33% компаний на Северо-Западе страны вернуться к этому вопросу лишь по итогам первого квартала 2022 года.
Между тем эксперты hh.ru составили рейтинг высокооплачиваемых вакансий в январе в Архангельской области, на которые местные жители могут откликнуться прямо сейчас: