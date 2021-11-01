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Дозвониться до "ЭкоИнтегратора" стало проще

Региональный оператор по обращению с ТКО в Архангельской области вводит многоканальный номер горячей линии: 8-800-700-81-91.
Все звонки с мобильных и стационарных телефонов будут бесплатными.
Операторы колл-центра работают ежедневно с 9.00 до 21.00.
По единому номеру регионального оператора жители Архангельской области могут получить информацию по различным вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами, начислений, перерасчетов и оплате оказываемых услуг.

Юридических лиц специалисты колл-центра проконсультируют по вопросам обслуживания и заключения договора.

Ежедневно колл-центр регионального оператора принимает от 50 до 200 звонков в день. Многоканальный номер позволит обеспечить бесплатную устойчивую связь с жителями региона и сократить время ожидания ответа операторов.

По-прежнему будет работать WhatsApp мобильного телефона +7 965-734-7004 на который модно сообщить о задержке вывоза отходов, прикрепив фото контейнерной площадки.
Принимаются обращения на адрес электронной почты: hotline@eco-tko.ru
Познакомиться с режимом работы и обратиться к региональному оператору можно и на сайте компании https://eco-tko.ru/

 

12 январь 16:22 | : Экономика

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