Национальный туристический рейтинг: Архангельская область на 47-м месте

Для составления рейтинга были собраны, изучены и проанализированы статистические данные, публикации в СМИ, взяты комментарии у федеральных и региональных экспертов для оценки динамики развития внутреннего и въездного туризма как в стране в целом, так и во всех российских регионах.
Эксперты отмечают, что в целом 2021 год в плане туризма был гораздо успешней 2020-го, особенно на внутреннем сегменте. Причины, наверное, объяснять не надо.
При выставлении оценок учитывались развитие и доходность туристической отрасли, качество предоставляемых услуг и даже доброжелательность со стороны местного населения. Впрочем, последнее – понятие субъективное…
Первые три места заняли: Краснодарский край (120.3 балла), Подмосковье (119.8), Москва (118.3).
Последние три: Еврейская автономная область (13.7), Ненецкий округ (12.2), Чукотка (9).
Архангельская область на 47 месте (61.8 баллов) и располагается между Псковской областью и Чувашией. Дать экспертную оценку деятели местного туррынка, как обычно, поленились.