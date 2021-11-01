Благотворительность в Архангельской области оказалась не в почете

Об открытии единственного на территории Поморья приюта для матерей с детьми, попавших в сложную жизненную ситуацию, «Мамина пристынь» мы писали в начале 2020 года. Создателем кризисного Центра выступила профессиональный врач Галина Шиндак, своим вниманием его почтили действующий на тот момент мэр Архангельска Игорь Годзиш, митрополит Корнилий и другие официальные лица, обещавшие волонтерам всяческую поддержку.
И вот по прошествии двух лет «Мамина пристань», где кров и убежище могли одновременно найти до 30 женщин с детьми, находится на гране закрытия. Причина – финансы, о чем волонтеры Центра написали в социальных сетях:
— Очень тяжело писать об этом, но, к сожалению, в период затянувшейся эпидемии коронавируса, многие предприниматели, поддерживающие «Мамину Пристань», сами стали испытывать финансовые трудности, и мы больше не можем рассчитывать на их помощь. Если мы не найдём деньги на коммунальные расходы, то с 1 февраля единственный в области Кризисный центр придётся закрыть.
Речь о 80 тысячах рублях ежемесячно, это сумма покроет расходы на коммуналку.
Калькуляция расходов:
Ждем ответный ход со стороны властей… не такие великие деньги для благого дела.