"ЭкоИнтегратор": в праздничные дни мусор вывозился своевременно

Традиционно в канун нового года и первые январские дни объемы твердых коммунальных отходов возрастают примерно на 20%. Минувшие праздники не стали исключением. Чтобы избежать мусорных завалов региональный оператор продлил работу перевозчиков архангельской агломерации.
Тридцатого декабря мусоровозы работали до полуночи, соответственно и рабочий день полигонов тоже был увеличен. Впервые за много лет первого января для водителей мусоровозов стал рабочим. Пока жители продолжали встречать Новый год, экипажи трудились во дворах. Мусор забирали не только из контейнеров, но и обеспечили подбор ТКО, также очистку контейнерных площадок.
- Новогодние праздники – это всегда много упаковки. Все готовятся к новогоднему столу, закупают продукты. Соответственно контейнеры наполняются значительно быстрее. В эти каникулы мы приняли дополнительные меры, которые позволили вычистить контейнерные площадки и не допустить переполнения в первые январские дни. В районах области вывоз производился в плановом режиме. В деревнях отмечается меньший прирост объема отходов. А в Архангельске, чтобы справиться с возрастающим объемом мусора, четвертого января были выведены дополнительно 10 мусоровозов, которые работали до часу ночи. Поэтому переполненных контейнерных площадок горожане не увидели. С пятого января перевозчики работают в штатном режиме, согласно графикам, - рассказал Александр Шинкарев, начальник производственного управления регионального оператора ООО «ЭкоИнтегратор».
В новогодние каникулы в Архангельске работали 35 мусоровозов. В Новодвинске за вывоз отвечали три экипажа, а в Северодвинске - 14. Региональный оператор ежедневно принимал звонки по горячей линии. Операторы работали с 9.00 до 21.00.
Несмотря на напряженные для коммунальных служб дни, звонков было не много. Со всей области принимали от 20 до 40 обращений в день. Из них жалобы на задержки с вывозом составляли около 20%. В основном жители сообщали о наполнившихся контейнерах, специалисты проверяли график вывоза и уточняли время прихода мусоровоза.
Невозможно было вывезти ТКО только по тем адресам, где припаркованные автомобили мешали мусоровозам подъехать к контейнерам.
Брошенные машины у контейнерных площадок, мешают спецтехнике и провоцируют переполнение контейнеров. Региональный оператор вынужден повторно направлять мусоровозы к заблокированным площадкам и разыскивать нерадивых водителей.
Коммунальные аварии тоже внесли свою лепту, к примеру, на ул. Чкалова, 20, баки вмерзли в землю, после коммунальной аварии. По каждому адресу, проводятся проверки и ведется фотофиксация.
В настоящее время вывоз ТКО обеспечивается в штатном режиме, проблемные адреса отрабатываются с привлечением коммунальных служб и управляющих компаний.