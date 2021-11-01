Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Какие профессии будут востребованы в 2022 году (предсказания хедхантеров)

Вакансий в сфере разработки ПО за год стало больше на 90%, а годовой прирост заработных плат в сфере информационных технологий — рекордный за 14 лет наблюдений (23,3% в номинальном выражении без учета инфляции). В 2022 году IT-сфера сохранит высокий уровень спроса на квалифицированные кадры, в т.ч. из-за начавшейся в ковид ускоренной цифровизации торговли, образования и сервисов услуг. В числе наиболее востребованных останутся мобильные разработчики (iOS и Android), а также специалисты по информационной безопасности. В связи с цифровизацией, переходом на удаленку и ростом числа киберпреступлений компаниям предстоит столкнуться с задачами совершенствования систем защиты информации.

Розничная торговля растет за счет развития e-commerce, а в 2022 году крупнейшие ритейлеры и маркетплейсы нацелены на дальнейшее развитие онлайн-продаж. Специалисты в сфере e-commerce и цифровом продвижении будут востребованы и в наступающем году.

Туристическая отрасль в 2021 году чувствовала себя лучше, чем в 2020: вакансий за год прибавилось в 2 раза за счет востребованности внутренних направлений туризма. Подтверждение тому, что компании, сумевшие выжить в пандемию, будут развивать бизнес в следующем году, — в подборке туристических вакансий.

09 январь 07:33 | : Экономика

Главные новости


По реке Барсука. Из цикла «Другие чудеса и тайны Поморья»
Рождественское послание патриарха Кирилла

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2022 (56)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)

Деньги


все материалы
«    Январь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20