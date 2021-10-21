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Принять или уволить? Планы работодателей СЗФО в наступившем году

По данным Банка данных заработных плат hh.ru, по состоянию на конец 2021 года и начало 2022 почти 43% работодателей в СЗФО планируют увеличение численности сотрудников в своих компаниях. Еще чуть более 55% компаний пока не решили будут ли менять численность штата. А вот у почти 2% компаний в СЗФО планируется уменьшение числа работников.

 

Исходя из аналитики, полученной от более 220 компаний СЗФО, которые предоставили информацию в Банк данных зарплат hh.ru о планах пересмотра количества сотрудников, видно, что наибольшая часть (55,4% компаний) пока что не собираются менять численный состав работников. У 42,9% компаний-работодателей на Северо-Западе страны запланировано увеличение штата. А почти 2% компаний решили урезать число работников.

 

Статистика сервиса «Банк данных заработных плат» показывает, что чаще всего (в 48% случаев) об увеличении думают работодатели из малого бизнеса со штатом до 50 человек. А вот об уменьшении чаще всего заявляют компании, в которых трудится от 500 до 1 000, а также от 1 000 до 3 000 человек. Работодатели отмечают, что в среднем планируют прирост числа сотрудников до 50 в штате. Компании, которые наоборот заявляли об уменьшении количества сотрудников, чаще всего озвучивали цифру на уровне 80 человек.

 

В разрезе отраслей, как правило о планируемом увеличении штата сотрудников заявляли работодатели из ресторанно-гостиничного бизнеса (33% компаний), ИТ (64%), компании, занимающиеся созданием промышленного оборудования (+53%), ритейл (+50% компаний), СМИ (+42%), строительные организации (+25%), финансовый сектор (+25%), а также компании, связанные с приборостроением (+54%).

 

В свою очередь упоминали о планируемом уменьшении числа сотрудников транспортные компании (59%), химическое производство (12%), а также компании, занимающиеся товарами народного потребления (74%).  

06 январь 09:17 | : Экономика

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