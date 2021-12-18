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На 1-й очереди ЖК «АКВИЛONLINE» завершается устройство свайного поля

ЖК «АКВИЛONLINE» строится Группой Аквилон в Северодвинске, в квартале, ограниченном ул. Железнодорожная - ул. Первомайская - пр. Беломорский.  

Сейчас на 1-й очереди комплекса (два корпуса) завершена разработка котлована, погружено 85% от общего объема свай.  

На участке площадью 3,62 га, приобретенном у частных собственников, планируется построить порядка 35 тыс. кв. м нового, современного жилья. При этом почти 3 га площади участка отводится под благоустройство. Также в рамках проекта рассматриваются варианты реновации привокзальной площади. 
 - Поскольку участок примыкает к площади у железнодорожного вокзала, он в градостроительном отношении образует, образно говоря, «одежду города» для приезжих, по которой принято встречать, формируя первое впечатление от Северодвинска. Реализация проекта позволит существенно преобразить городскую среду в данном районе и выгодно презентовать въезд в город, - отмечает автор концепции проекта архитектор Геннадий Калиненков.  

Основная идея развития этого квартала – замещение обезличенной и неухоженной территории современной жилой застройкой. Она формируется отдельно стоящими домами, между которыми располагаются хорошо освещенные дворовые зоны со всеми необходимыми элементами благоустройства. Дворы и тротуары выделяются газонами с посадкой кустарников и деревьев, предусматривается просторная гостевая автопарковка. На территорию квартала предусматривается пять въездов с прилегающих улиц. 

По градостроительной документации эта территория расположена в «Центральной деловой и жилой зоне». Проектом соблюдаются все градостроительные регламенты, действующие в Северодвинске. Все квартиры обеспечены естественным освещением и соответствуют нормативным требованиям по инсоляции. 
 Администрацией Северодвинска выдано разрешение на строительство 1-й очереди жилого комплекса. В двух корпусах общей площадью 18,4 тыс. кв. м спроектировано 363 квартиры разнообразных планировок.
 Этот район города корабелов располагает необходимой социально-бытовой инфраструктурой. В шаговой доступности: детский сад №15, гуманитарная гимназия №8, Северодвинский технический колледж, корпус филиала САФУ, два крупных многофункциональных торговых центра, остановки общественного транспорта. Важным преимуществом локации является близость градообразующего предприятия – ПО «Севмаш», на котором работает значительное число горожан. Необходимо отметить, что данная территория долго использовалась под стоянку автобусов и большегрузного транспорта, которые вместе расположенными здесь мастерскими создавали повышенный уровень шума, на который неоднократно жаловались жители домов на ул. Первомайской. С реализацией проекта эта проблема будет полностью решена. 

Напомним, что текущем году Группа Аквилон ввела в эксплуатацию в Северодвинске три жилых комплекса ЖК «CLEVER» (две очереди), «NORDICA-2» и первый в городе корабелов «умный дом» - ЖК «ID-Морской» (всего – 5 домов). Все квартиры в них приобретены северодвинцами.  

В настоящее время помимо ЖК «АКВИЛONLINE» Группа Аквилон реализует в Северодвинске проекты еще трех  современных жилых комплексов общей площадью порядка 100 тыс. кв. м.  
 На стройплощадке ЖК «Квартал 100» завершается погружение свай фундамента, началось устройство ростверка. На ЖК «МОРЕПАРК-2», который возводится Группой Аквилон на ул. К. Маркса завершено устройство свайного поля 2-й очереди, строители на 50% выполнили ростверк на первом доме, и приступили к этим работам на втором. На 1-й очереди ведется кирпичная кладка стен 5-го этажа и заканчивается устройство внутренних перегородок на 1-м этаже. На ЖК «WEKING» на ул. Орджоникидзе осуществляется кирпичная кладка стен 5-8-го этажей и устройство перегородок на 3-6-м этажах. Ведется установка оконных блоков и прокладка внутридомовых сетей отопления, электроснабжения, а также наружных сетей водопровода, хозбытовой и ливневой канализации.


 Также Группа Аквилон в ближайшее время планирует начать реализацию в Северодвинске еще нескольких проектов нового жилья.
 
 На пр. Победы (в районе пересечения с пр. Труда), на участке в 2,47 га, проектируется жилой комплекс площадью 27 тыс. кв. м. В соответствии с областным законом «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности», в собственность региона Группой Аквилон будет передано около 1,9 тыс. кв. м (примерно 59 квартир стоимостью 208 млн рублей). Они будут предоставляться по договорам соцнайма детям-сиротам и жителям аварийных домов. При этом большая часть квартир будет передана до завершения всего объема строительства. Кроме того, в рамках данного проекта Северодвинск получит 441,7 млн рублей на реконструкцию пр. Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской, строительство продолжения пр. Труда к кварталу 175 и дорожной инфраструктуры в нем, а также на строительство кольцевой сети водопровода и канализационно-насосной станции в районе пересечения пр. Победы и пр. Труда.
 На открытом аукционе приобретен земельный участок площадью 1,47 га на о. Ягры. Чтобы обеспечить комплексное освоение данной территории у физического лица – индивидуального предпринимателя за 21 млн рублей был выкуплен еще один участок площадью 19 соток. В соответствии с действующей градостроительной документацией в районе ул. Мира, 5 планируется возвести порядка 30 тыс. кв. м современного жилья. Сейчас ведется проектирование жилого комплекса.
  Кроме того новый жилой комплекс площадью около 30 тыс. кв. м проектируется на Архангельском шоссе на участке в 2 га. Рассматриваются варианты участия Группы Аквилон в программе комплексного развития территорий в «старом городе», с расселением ветхих деревянных домов и застройкой кварталов.  

05 январь 09:55 | : Экономика

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