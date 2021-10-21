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Изменить жизнь с нового года. Какие шансы у жителей СЗФО?

Каждый человек хотя бы раз обещал себе в новом году начать новую жизнь, например, сменить место работы. Как выяснили аналитики HeadHunter, в первые дни 2021 года (с 1 по 4 января включительно) свои резюме на hh.ru опубликовали и обновили порядка 52 000 жителей из регионов СЗФО. 

Чаще всего в первые январские дни соискатели размещали резюме в профессиональных сферах «Административный персонал», «Начало карьеры», «Продажи», «Транспорт, логистика», «ИТ, телеком» и «Производство», а также «Строительство». Распределение «новогодних» резюме отражает самые популярные профессиональные сферы в регионах СЗФО: так, «Продажи» и «ИТ, телеком» уже несколько лет лидируют по востребованности как среди соискателей, так и среди работодателей.

Самыми активными в поиске работы с самого начала 2022 года прямо сейчас являются жители Петербурга (почти 80% резюме от общего объема или более 40 000 резюме). На втором месте по желанию найти новую работу – жители Калининградской и Ленинградской областей (по 5% или более 2 500 резюме в каждом регионе). Больше всего хотят отдохнуть и не думают о поиске работы жители НАО, Псковской и Новгородской областей.

Среди тех жителей СЗФО, которые решили сменить работу в начале 2022 года, 59% - мужчины. Примечательно, что по сравнению с началом прошлого, 2021, года соискатели-мужчины СЗФО стали искать работу на 8% больше.

Что касается возраста: в 27% случаев или каждый третий в СЗФО, желающий найти работу в начале года, находится в возрасте от 26 до 35 лет. Близко к ним стоит достаточно большая группа соискателей более старшего возраста: от 36 до 45 лет (каждое четвертое резюме в начале этого года). Каждое пятое резюме (22%) разместили соискатели зрелого возраста от 45 до 55 и старше. А вот на молодую аудиторию до 22 лет приходится лишь 8% резюме.

«Подобная возрастная градация и увеличение на рынке труда доля соискателей старшего поколения – продолжение тенденции прошлых лет: в ближайшие 5–8 лет станет рынком «зрелого соискателя». Работодатели будут вынуждены повысить возрастную планку для кандидатов и рассматривать чаще и больше резюме соискателей старшей группы, а именно 45+ и старше. По данным Росстата за 2021 год: доли возрастных групп 20–24 и 25–29 лет в структуре занятого населения РФ неуклонно сокращаются последние 4 года. Также наши исследования показывают, что в 2022 году сохранится высокий спрос на рабочий персонал, на производственные и на ИТ-специальности, а также на менеджеров по продажам. Поэтому тем, кто планирует в наступившем году сменить работу, стоит подумать об этих направлениях. Также немаловажны дополнительные навыки (прохождение различных курсов и тематических вебинаров) для повышения конкурентоспособности соискателя», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад.

Топ-5 вакансий начала января с самыми высокими зарплатами, доступные жителям СЗФО:

04 январь 09:26 | : Экономика

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