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Группа Аквилон завершила строительство ЖК «Clever» в Северодвинске

В конце прошлого года обе очереди жилого комплекса на пр. Беломорский были введены в эксплуатацию. Собственники квартир в 1-й очереди получают ключи, 2-я очередь готовится к передаче новоселам.

 5-этажное здание общей площадью около 23 тыс. кв. м (332 квартиры) возведено из энергоэффективного и экологического керамического кирпича «Теплая керамика». Использована улучшенная шумоизоляция межэтажных перекрытий и внутренних перегородок. Цветовое решение фасадов выполнено с применением современных материалов и технологий, использованием сочетания разных цветов лицевого кирпича и больших плоскостей стеклянных витражей. Системы жизнеобеспечения выполнены в соответствии с современными эргономичными требованиями и стандартами. Доступ на каждый этаж обеспечивают малошумные современные лифты, оборудованные высокочастотными датчиками, обеспечивающие плавность хода, и 30% экономию электроэнергии. 

 Внутренний двор ЖК «Clever» спроектирован с учетом европейских стандартов безопасности и повышенного уровня комфорта для всей семьи. В нем расположены: большая игровая зона с игровыми площадками, имеющими яркое антитравматическое покрытие и рассчитанными на детей самых разных возрастов; зона street workout: уличные тренажеры и турники для поддержания формы и укрепления здоровья; зона отдыха, с тротуарами, скамейками и малыми архитектурными формами. Предусмотрено комплексное озеленение территории.

 Район, где строится ЖК «CLEVER», располагает развитой социальной и транспортной инфраструктурой. В шаговой доступности находятся: школа №3, детские сады №36 и №82, детская больница, Центральный парк культуры и отдыха. Дополнительным бонусом для собственников квартир станет собственный Детский клуб, который расположен на 1-м этаже.

 Напомним, что текущем году Группа Аквилон ввела в эксплуатацию в Северодвинске три жилых комплекса ЖК «CLEVER» (две очереди), «NORDICA-2» и первый в городе корабелов «умный дом» - ЖК «ID-Морской» (всего – 5 домов). Все квартиры в них приобретены северодвинцами.

 В настоящее время Группа Аквилон реализует в Северодвинске проекты 4 современных жилых комплексов общей площадью порядка 100 тыс. кв. м.
  На стройплощадке ЖК «Квартал 100» завершается погружение свай фундамента, началось устройство ростверка. На ЖК «МОРЕПАРК-2», который возводится Группой Аквилон на ул. К. Маркса завершено устройство свайного поля 2-й очереди, строители на 50% выполнили ростверк на первом доме, и приступили к этим работам на втором. На 1-й очереди ведется кирпичная кладка стен 5-го этажа и заканчивается устройство внутренних перегородок на 1-м этаже. На ЖК «WEKING» на ул. Орджоникидзе осуществляется кирпичная кладка стен 5-8-го этажей и устройство перегородок на 3-6-м этажах. Ведется установка оконных блоков и прокладка внутридомовых сетей отопления, электроснабжения, а также наружных сетей водопровода, хозбытовой и ливневой канализации. На 1-й очереди ЖК «АКВИЛONLINE» в квартале, ограниченном ул. Железнодорожная - ул. Первомайская - пр. Беломорский завершена разработка котлована, погружено 85% от общего объема свай. 

Также Группа Аквилон в ближайшее время планирует начать реализацию в Северодвинске еще нескольких проектов нового жилья.

  На пр. Победы (в районе пересечения с пр. Труда), на участке в 2,47 га, проектируется жилой комплекс площадью 27 тыс. кв. м. В соответствии с областным законом «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности», в собственность региона Группой Аквилон будет передано около 1,9 тыс. кв. м (примерно 59 квартир стоимостью 208 млн рублей). Они будут предоставляться по договорам соцнайма детям-сиротам и жителям аварийных домов. При этом большая часть квартир будет передана до завершения всего объема строительства. Кроме того, в рамках данного проекта Северодвинск получит 441,7 млн рублей на реконструкцию пр. Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской, строительство продолжения пр. Труда к кварталу 175 и дорожной инфраструктуры в нем, а также на строительство кольцевой сети водопровода и канализационно-насосной станции в районе пересечения пр. Победы и пр. Труда.

  На открытом аукционе приобретен земельный участок площадью 1,47 га на о. Ягры. Чтобы обеспечить комплексное освоение данной территории у физического лица – индивидуального предпринимателя за 21 млн рублей был выкуплен еще один участок площадью 19 соток. В соответствии с действующей градостроительной документацией в районе ул. Мира, 5 планируется возвести порядка 30 тыс. кв. м современного жилья. Сейчас ведется проектирование жилого комплекса.

  Кроме того новый жилой комплекс площадью около 30 тыс. кв. м проектируется на Архангельском шоссе на участке в 2 га. Рассматриваются варианты участия Группы Аквилон в программе комплексного развития территорий в «старом городе», с расселением ветхих деревянных домов и застройкой кварталов.   

03 январь 12:41 | : Экономика

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