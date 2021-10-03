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Группа Аквилон: В Новом Году – скидки до 500 тыс. рублей!*

Группа Аквилон поздравляет северян с наступившим новым годом и объявляет о новых скидках при покупке квартир в новостройках.

 В январе размер скидки может составить до 500 тыс. рублей. Все жилые комплексы Группы Аквилон аккредитованы в ведущих банках России. Есть возможность выбора квартиры в строящихся жилых комплексах, как на этапе «котлована», так и со сдачей уже в этом году. Менеджеры отдела продаж помогут подобрать удобные варианты.

Все подробности – по телефонам 8 (8182) 65-00-08 и 8(8184) 52-00-00, а также в офисах компании на ул. Попова, 14 (6-й этаж) в Архангельске и на ул. Ломоносова, 85, к.1 (1-й этаж) в Северодвинске.

 Напомним, что в 2021 году Группой Аквилон в Архангельске и Северодвинске в строй введено 6 жилых комплексов (8 домов). Северяне приобрели 1173 квартиры. В прошлом году стартовали продажи квартир в 6 новых жилых комплексах, по 3 в столице Поморья и Северодвинске, общей площадью 115 тыс. кв. м. Для новых проектов Группа Аквилон приобрела 7 земельных участков общей площадью 11,5 га, на которых можно разместить до 170 тыс. кв. м жилья.

 Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 13 современных жилых комплексов общей площадью более 285 тыс. кв. м.

В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 25 га.

*Сроки проведения акции 01.01.2022 по 31.01.2022 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, о размере скидки, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка в размере до 500 000 рублей рассчитана исходя из площади квартиры 74,6 кв. м при 100% оплате/ипотеки. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ «Притяжение». Жилой комплекс на улице Володарского, 67 в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:050502:3803. Проектная декларация на сайте  https://наш.дом.рф

02 январь 10:50 | : Экономика

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