Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Смартфон как лучший подарок. Какие модели выбирают жители Поморья на Новый год

Samsung и Xiaomi уже второй год остаются самыми «новогодними» брендами. Эксперты МегаФона выяснили, какие «умные» подарки выбирают жители Архангельской области в преддверии праздников.

Жители Архангельской  области чаще всего отдают предпочтения южнокорейским и китайским производителям. В лидеры рейтинга вошли модели:

  • Samsung Galaxy A12;
  • Realme C21Y;
  • Xiaomi Redmi 9A;
  • Xiaomi Redmi 10;
  • Samsung Galaxy A22s.

По сравнению с прошлым годом средняя цена смартфона выросла на 14% и составила 40 тысяч рублей. Такой рост обусловлен популярностью последней модели Apple - iPhone 13, которая у архангелогородцев лидирует среди продаж в интернет-магазине МегаФона.

Среди современных гаджетов в подарок жители региона предпочитают, как и в прошлом году, смарт-браслеты. Наиболее популярные модели брендов Huawei, Honor, Jet и Xiaomi. Вторую позицию занимают смарт-часы. Они показали двукратный рост по сравнению с прошлым годом. В ТОП-3 умных аксессуаров у жителей региона  вошли и детские-часы.

29 декабрь 17:48 | : Экономика

Главные новости


За Донбасс ответит Ленин. И другие откровения от первого лица
«Я удивил Эйзенштейна». Разговор с автором скандального «Чермета»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2021 (379)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20