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В новогодние каникулы «РВК-Архангельск» будет работать в усиленном режиме

Объекты и подразделения «РВК-Архангельск» подготовлены к работе в период продолжительных новогодних выходных. Все аварийно-ремонтные бригады и оперативные службы предприятия приведены в режим повышенной готовности.

На период с 31 декабря по 9 января составлен график дежурств оперативных бригад и руководящего состава с указанием должностей и телефонов ответственных лиц, проведен инструктаж, подготовлена спецтехника, в том числе экскаваторы, илососы, самосвалы, тракторы и автокран.

Проведение плановых ремонтных работ на первую декаду января не запланировано. Для ликвидации возможных нештатных ситуаций сформирован необходимый запас материально-технических средств, горюче-смазочных материалов, подготовлена техника, в том числе и для подвоза воды жителям города.

«Ежегодно мы проводим комплекс подготовительных мер, чтобы новогодние праздники отработать в штатном режиме. Для обеспечения безопасности стратегических объектов системы водоснабжения и водоотведения будет усилена их охрана. Особое внимание будет уделено информации об обнаружении открытых колодцев и принятию мер немедленного реагирования. Весь комплекс мероприятий направлен на обеспечение горожанам спокойных новогодних выходных дней», – рассказал и.о. главного инженера «РВК-Архангельск» Алексей Еремеев.

Избежать засоров бытовой канализацией помогут простые правила: не сливать в систему водоотведения жиры и пищевые отходы; полиэтиленовые пакеты, упаковку, средства гигиены необходимо утилизировать как твердые коммунальные отходы.

Центральная диспетчерская служба «РВК-Архангельск» будет работать круглосуточно. Любую информацию, связанную с водоснабжением и водоотведением, горожане могут узнать, позвонив по телефону: 61-00-00.​  

29 декабрь 17:25 | : Экономика

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