Группа Аквилон cоветует начать Новый год с новой квартиры

Офисы компании в Архангельске и Северодвинске будут работать в праздничные дни.
Центральный офис в Архангельске на ул. Попова, 14, 6 этаж, тел. 8 (8182) 65-00-08 и офис в Северодвинске на ул. Ломоносова, 85 к. 1, тел. 8 (8184) 52-00-00 будут открыты открыты:
30 декабря с 9.00 до 20.00
31 декабря, 1, 2 и 7 января — выходные
3–6 и 8-9 января с 11.00 до 17.00
с 10 января — по обычному графику.
Напоминаем, что до 31 декабря квартиры в жилых комплексах Группы Аквилон в Архангельске и Северодвинске можно приобрести со скидкой в 22%*.
Все жилые комплексы Группы Аквилон аккредитованы в ведущих банках России. Есть возможность выбора квартиры в строящихся жилых комплексах, как на этапе «котлована», так и со сдачей уже в этом году. Менеджеры отдела продаж помогут подобрать удобные варианты.
Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 14 современных жилых комплексов общей площадью более 300 тыс. кв. м. В конце прошлого – текущем году в двух городах компанией в эксплуатацию введено 6 жилых комплексов площадью около 75 тыс. кв. м. В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 28 га.
*Сроки проведения акции с 01.12.2021 по 31.12.2021 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, размере скидки, сроках, месте и порядке их получения можно узнать по тел. 8 (8182) 65-00-08 и 8 (8184) 52-00-00.. Предложение ограничено количеством квартир. Скидка рассчитана из базовой стоимости квартиры при 100% оплате/ипотеке. Денежный эквивалент скидки не выплачивается. Предложение не является публичной офертой. Застройщики ООО СЗ «ЖилСтрой» и ООО СЗ «Аквилон Недвижимость». Жилой комплекс на пересечении ул. Советской и ул. Валявкина в г. Архангельске. Кадастровый номер земельного участка: №29:22:023008:101; Многоквартирный жилой дом по ул. Орджоникидзе в городе Северодвинске. Кадастровый номер земельного участка: №29:28:103090:81. Проектные декларации на сайте https://наш.дом.рф