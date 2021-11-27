«РВК-Архангельск» инвестировал в городскую систему водоснабжения и водоотведения 744 млн рублей

«РВК-Архангельск» провёл третье, заключительное заседание Общественного совета в 2021 году. Руководство предприятия совместно с представителями Правительства Архангельской области, администрации города Архангельска, общественных организаций, учеными-экологами подвели итоги уходящего года.
По результатам 2021 года «РВК-Архангельск» выполнил мероприятия производственной программы по повышению качества водоснабжения и водоотведения в объеме более 48 млн рублей.
Ключевой элемент производственной программы — модернизация вторичного отстойника на центральных очистных сооружениях канализации (ЦОСК). Реконструкция важнейшего узла системы очистки стоков, аварийное состояние которого было выявлено в ходе обследования ЦОСК летом 2021 года, была выделена в приоритет при подготовке объекта к работе в осенне-зимний период. На эти цели было направлено более 25 млн рублей.
«В июне этого года было подписано второе концессионное соглашение по передаче ЦОСК в управление «РВК-Архангельск». Это стратегически правильное решение, потому что весь комплекс системы водоснабжения и водоотведения должен находиться в одних руках. Сегодня мы видим, что на объекте начались необходимые преобразования, которые позволят качественно модернизировать процесс очистки сточных вод, и как результат, улучшить экологическую ситуацию в Архангельске», — отметил председатель Общественного совета, депутат Архангельской городской Думы Дмитрий Акишев.
Кроме того, реализована инвестпрограмма компании с объемом финансирования 744 млн рублей. Это на 150 млн рублей больше, чем в предыдущем году. В рамках инвестиционной программы были завершены важные инфраструктурные проекты, в числе которых:
- Реконструкция насосного оборудования и запорно-регулирующей арматуры с устройством автоматического регулирования и дистанционного управления на водо-насосных станциях г. Архангельска. В рамках проекта для реконструкции определены четыре водонасосные станции. В итоге были полностью обновлены ВНС № 1 (ул. Тимме 19 корп. 4 стр. 1), № 7 (ул. Воскресенская 116 стр. 1), № 11 (просп. Троицкий 182 стр. 2) и № 98 (ул. Победы 118 корп. 2 стр. 2).
- Реконструкция аварийных участков трубопроводов на Талажском шоссе диаметром 500 мм. Реализация проекта позволила полностью модернизировать сеть водоснабжения протяженностью 3,5 км, которая сейчас обеспечивает стабильное водоснабжения Северного округа Архангельска, а также посёлка Талаги, Нефтебазы и микрорайона аэропорта «Талаги».
- Санация (устройство дублирующего водовода) водопроводного дюкера, который проходит по дну Северной Двины и соединяет правый берег реки с островом Краснофлотский. Протяженность трубопровода диаметром 300 мм из современного полимерного материала составила порядка одного километра.
- Модернизация аварийных участков напорного канализационного коллектора вдоль Окружного шоссе методом санации. В рамках проекта проложен новый трубопровод на участке протяженностью 2,4 км. Работы будут продолжены в 2022 году. В результате будет полностью обновлен коллектор протяженностью более 6 км.
- Реконструкция центральной насосной канализационной станции (ЦНКС). На первом этапе в 2021 году водолазы установили на объекте три новые защитные решетки, отделяющие сборную секцию от насосной станции. Они необходимы для сбора крупного мусора и защиты насосного оборудования от выхода из строя. В настоящее время подрядная организация проводит изыскания — обследование подводной части приёмного резервуара. На втором этапе, который запланирован на 2022 год, пройдёт полномасштабная реконструкция ЦНКС. Она включает установку шести новых насосов. Кроме этого, будет выполнен ремонт помещений — заменены окна, двери, обновлены кровля, фасад здания, выполнено благоустройство территории.
"Одна из важнейших проблем Архангельска – ветхое состояние коммуникаций. Конечно, что из-за этого страдают прежде всего люди. В этом году правительство Архангельской области заключило с «РВК—Архангельск» второе концессионное соглашение. Первые результаты мы видим уже сейчас: как минимум, сократилось количество аварий на сетях. Но на этом ни компания, ни администрация региона останавливаться не собираются. Уверена, что мероприятия, предусмотренные соглашением, позволят нам создать базу современной коммунальной инфраструктуры, а в дальнейшем – значительно повысить качество и комфортность жизни каждого архангелогородца", - комментирует начальник отдела ЖКХ министрества ТЭК и ЖКХ Архангельской области марина Коробка.
«В этом году мы выполнили все значимые мероприятия, которые были запланированы и реализованы совместно с правительством Архангельской области и администрацией города. Это позволило нам не только сократить аварийность на сетях, но и благодаря новым дюкерам повысить качество водоснабжения жителям Левого берега и Северного округа. Впереди у нас новые планы и задачи. Мы продолжим модернизацию стратегических объектов — ЦОСК и ЦНКС, реконструкцию трубопроводов, санацию сетей. Наша главная цель — ежегодно повышать качество услуг для наших горожан», — отметил генеральный директор «РВК-Архангельск» Андрей Поташев.