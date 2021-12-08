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Шеф, тебя ждет "Азия"! Лучшие вакансии этой недели в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии для специалистов различных профобластей в Архангельской области:

Водитель экспедитор категории Е - https://my.hh.ru/0RK (от 100 000 руб. до вычета НДФЛ)

Су-шеф в ресторан Азия - https://my.hh.ru/0VU (от 70 000 руб. на руки)

Менеджер по продажам/торговый представитель - https://my.hh.ru/12u (от 50 000 до 100 000 руб. на руки)

Инженер ПТО - https://my.hh.ru/1c7 (от 80 000 руб. на руки)

Бухгалтер/заместитель главного бухгалтера - https://my.hh.ru/1hn (от 65 000 руб. до вычета НДФЛ)

 

28 декабрь 12:51 | : Экономика

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