Шеф, тебя ждет "Азия"! Лучшие вакансии этой недели в Архангельской области

ИА RUSNORD с помощью hh.ru выяснил, какие на сегодняшний день существуют актуальные вакансии для специалистов различных профобластей в Архангельской области:
Водитель экспедитор категории Е - https://my.hh.ru/0RK (от 100 000 руб. до вычета НДФЛ)
Су-шеф в ресторан Азия - https://my.hh.ru/0VU (от 70 000 руб. на руки)
Менеджер по продажам/торговый представитель - https://my.hh.ru/12u (от 50 000 до 100 000 руб. на руки)
Инженер ПТО - https://my.hh.ru/1c7 (от 80 000 руб. на руки)
Бухгалтер/заместитель главного бухгалтера - https://my.hh.ru/1hn (от 65 000 руб. до вычета НДФЛ)