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"ЭкоИнтегратор" разъясняет, как снизить счета за вывоз ТКО

Региональный оператор ООО «ЭкоИнтегратор» совместно с Аппаратом бизнес-уполномоченного проводит разъяснительную работу совместно с профильными коллегами для предпринимателей Архангельской области по правилам обращения с ТКО, а также по процедуре оформления паспорта отходов для бизнеса и корректированию завышенных сумм за услуги обращения с ТКО.

Напомним, с 1 января 2020 года в Архангельской области оказывать услуги по обращению с твердыми коммунальными услугами может только ООО «ЭкоИнтегратор». Отказ от договора с региональным оператором на оказание услуг по обращению с ТКО законодательно не предусмотрен.

На территории Архангельской области работают более 33 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. За 2021 год заключено 6382 договора с юридическими лицами.
С начала года региональный оператор осуществляет массовую рассылку претензий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, не заключившим договор с региональным оператором. На начало декабря 2021 года направлено более 5 тысяч претензий, из них вышли на договор с региональным оператором 994 юридических лица (18%), получили отказов от заключения договора – 3558, рассматриваются дела в суде – 150.

В рамках профилактической работы была проведена очередная открытая встреча https://youtu.be/Vwor5fmLlxE на площадке Агентства регионального развития. С докладами выступили и ответили на вопросы предпринимателей начальник отдела по обращению с отходами производства и потребления министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области Ирина Карпенко, начальник отдела по работе с юридическими лицами Регионального оператора ООО «ЭкоИнтегратор» Ольга Барболина, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Архангельской области Анастасия Мироновская и прокурор Архангельской межрайонной природоохранной прокуратуры Архангельской области Владимир Сухов.

Как ранее подчеркивал директор регионального оператора Валерий Шушков, суммы в претензиях, которые получают предприниматели, часто получаются завышенными, потому что нет полной информации о каждом предприятии. Когда субъект МСП заявляется и подтверждает данные по своей деятельности, производится перерасчет, соответственно корректируются и суммы за услуги обращения с ТКО. Цифры снижаются на порядок.

На прошедшем семинаре начальник отдела по работе с юридическими лицами регионального оператора ООО «ЭкоИнтегратор» Ольга Барболина подчеркнула, за полтора года деятельности, региональный оператор чаще всего сталкивается с непониманием бизнеса по вопросам образования ТКО. Предприниматели думают, что не производят твердые коммунальные отходы и поэтому не считают нужным заключать договор на услуги по вывозу ТКО. За период работы регионального оператора сложилась судебная практика, которая демонстрирует и подтверждает, что все субъекты предпринимательства являются образователями ТКО.

По словам Ивана Кулявцева, аппарат уполномоченного активно взаимодействует с региональным оператором по отработке поступающих обращений и проведению совместных мероприятий. Так, в сентябре текущего года аппаратом уже проводился обучающий семинар с ООО «ЭкоИнтегратор». Прямой эфир https://youtu.be/Vwor5fmLlxE в социальной сети «ВКонтакте» и набрал более 5 тысяч просмотров, что говорит о востребованности информации.

Твердо-коммунальный вид отходов должен отражаться в паспорте отходов. Паспорта на отходы I — IV класса опасности обязаны иметь все предприятия – индивидуальные предприниматели и юридические лица. Даже в небольших офисах есть такие отходы, как несортированный мусор от офисных и бытовых помещений, относящихся к ТКО.

Ольга Барболина пояснила, что для получения паспорта, необходимо провести экспертизу и лабораторные исследования, определяющие состав образующегося отхода и оформить пакет документов.

С 2021 года региональный оператор предоставляет услуги по оформлению паспорта отходов. Можно получить услугу «под ключ». Сроки изготовления паспорта отходов – до двух недель (вместе с лабораторными исследованиями).

Контакты ООО «ЭкоИнтегратор» для обращений: dogovor@eco-tko.ru, + 7 (8182) 63-70-05  

28 декабрь 12:42 | : Экономика

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