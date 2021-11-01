Проекты Группы Аквилон стали стимулом к инфраструктурной перестройке в регионе

Благодаря масштабным инвестиционным проектам Группы Аквилон почти полмиллиарда рублей будут направлены на модернизацию коммунальной инфраструктуры.
Как заявил на ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин, именно развитие инфраструктуры является основным драйвером роста экономики страны. Правительством России разработан механизм направления бюджетных средств на создание объектов инфраструктуры. Если субъект федерации вкладывает средства в инфраструктуру для реализации новых инвестиционных проектов, то затем федерация списывает задолженность региона по бюджетным кредитам.
- Реализуя новый вид поддержки инвестиционных проектов, мы решаем задачи по ускоренному созданию соответствующей инфраструктуры, а также получаем возможность направить дополнительные средства на обновление различных объектов в муниципалитетах, - прокомментировал заместитель председателя правительства Архангельской области, министр экономического развития, промышленности и науки Виктор Иконников.
Напомним, что в сентябре на заседании региональной Комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции три инвестиционных проекта Группы Аквилон в Архангельске и Северодвинске получили статус масштабных. Общий объем инвестиций по проектам составит не менее 4,75 млрд. рублей. На земельных участках, общей площадью 7,1 га Группа Аквилон построит почти 100 тыс. кв. м современного жилья. В соответствии с областным законом «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности», застройщик передаст Архангельской области около 7 тыс. кв. м жилья или более 200 квартир. Они будут предоставляться по договорам соцнайма детям-сиротам и жителям аварийных домов. При этом большая часть квартир будет передана до завершения всего объема строительства. На период реализации инвестпроектов создаются новые рабочие места: всего на объектах будет задействовано порядка 2,9 тыс. человек.
Кроме того, по действующему законодательству инвестиции Группы Аквилон стали основанием для выделения 467,8 млн. рублей на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в Архангельске и Северодвинске.
Так в городе корабелов на пр. Победы (в районе пересечения с пр. Труда), на участке в 2,47 га, проектируется жилой комплекс площадью 27 тыс. кв. м. В соответствии с областным законом «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности», в собственность региона Группой Аквилон будет передано около 1,9 тыс. кв. м (примерно 59 квартир). В рамках данного проекта Северодвинск получит 441,7 млн рублей на реконструкцию пр. Победы на участке от ул. Кирилкина до пр. Морской, строительство продолжения пр. Труда к кварталу 175 и дорожной инфраструктуры в нем, а также на строительство кольцевой сети водопровода и канализационно-насосной станции в районе пересечения пр. Победы и пр. Труда.
В Архангельске на пр. Ленинградский (между промзоной ЦВОС и сквером, который находится за границами строительства) на участке в 3,48 га проектируется жилой комплекс площадью 47 тыс. кв. м. При этом предусматривается место для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса и зона санитарной охраны вдоль берега Северной Двины. В собственность региона будет передано около 3,3 тыс. кв. м (примерно 102 квартиры). Общий объем инвестиций составит 2,35 млрд. рублей, срок завершения строительства – 2027 год. Кроме того, город получит 26,1 млн рублей на реконструкцию теплотрассы на ул. Касаткиной, строительство канализационно-насосной станции и сетей канализации на ул. Октябрят.
- Группа Аквилон стремится не просто увеличивать объемы жилищного строительства в Архангельской области, но и обеспечить привлечение средств на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. Это позволит не только успешно реализовать наши проекты, но создает условия для последующего строительства жилья на соседних земельных участках и комплексного освоения территорий, - отметил генеральный директор Группы Аквилон Алексей Попков.
Таким образом, инвестиции Группы Аквилон в рамках масштабных инвестпроектов позволяют привлечь дополнительное финансирование для модернизации коммунальной инфраструктуры Архангельска и Северодвинска.