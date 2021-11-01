Как жители Архангельска могут заработать в новогодние каникулы

Эксперты hh.ru сделали подборку советов и вакансий для тех, кто хочет не просто встретить Новый год, но и заработать на праздниках. Можно взять подработку или сменить профессию на неделю – читайте и выбирайте.
С начала декабря в регионах СЗФО размещено более 300 вакансий для упаковщиков\фасовщиков заказов, подарков, сообщений, заказов и сувениров. Работодатели предлагают, как правило, гибкий или сменный график, а также ежедневную оплату. Требуемый опыт. Можно без опыта, большинство работодателей готовы обучать новичков с нуля. Сколько можно заработать: всё зависит от региона, количества отработанных часов и общего чека. Работает традиционная схема оплаты труда в розничной торговле: оклад и процент от продаж. В среднем в преддверии Нового года и во время январских каникул можно заработать от 20 000 до 50 000 рублей.
Распространенная практика, когда компании, в которых есть отдел поддержки, расширяют штат на длинные выходные. Самый большой плюс такой работы в том, что можно отвечать на запросы пользователей удаленно. Работодатель обеспечит дистанционное обучение и оформление, а потенциальному сотруднику пригодятся ноутбук, стабильный интернет и тихое рабочее место. В задачи специалиста поддержки пользователей чаще всего входят обработка входящих сообщений по электронной почте, телефону или в чатах, передача информации в разные отделы компании. Сколько можно заработать: зарплата зависит от количества и уровня сложности задач. В среднем специалисты поддержки за новогодние праздники могут получить от 10 000 до 30 000 рублей.
Вариантов работы много: в Петербурге, Петрозаводске, Архангельске, в Великом Новгороде, Сыктывкаре, Мурманске.
Тайный покупатель
Любителям шопинга может понравиться вакансия тайного покупателя. Чаще всего речь идет о посещении какой-нибудь торговой точки, ресторана, кафе или компании, заточенной на клиентском сервисе. Задания, как правило, довольно простые, не требуют специальной подготовки и по времени занимают около 30 минут. Требуемый опыт не обязателен, но важны хорошая память, внимание к мелочам, объективность и коммуникабельность. Сколько можно заработать. Поскольку задачи несложные, то и зарплата невелика — от 500 рублей за одно посещение торговой точки. Плюс работодатель компенсирует затраты на покупку товара или услуги, что тоже приятно. Работа есть в Колпино, Петербурге, Калининграде, Архангельске, Великом Новгороде, Пскове, Мурманске.