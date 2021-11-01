Дольщики Группы Аквилон принимают квартиры с экспертами

По желанию дольщиков эксперты участвуют в приемке-передаче квартир в жилых комплексах Группы Аквилон.
Сейчас в Северодвинске продолжается приемка квартир во 2-й очереди ЖК «Nordica» и 1-й очереди ЖК «Clever». Дольщиками принято 68 и 37 квартир соответственно. Кто-то успешно принимает квартиру самостоятельно, а кто-то прибегает к помощи экспертов. Именно исходя из приоритета интересов дольщиков, Группа Аквилон, проработала вопрос о том, как при соблюдении действующего законодательства обеспечить возможность привлечения для приемки квартир квалифицированных специалистов. Главная задача эксперта дать оценку качеству выполненных работ принимаемого объекта.
- Во-первых у нас есть приборы, которые используются при приемке квартиры, во-вторых мы обладаем необходимыми знаниями в строительной отрасли. У нас есть все лицензии, сертификаты, свидетельства СРО, подтверждающие право выполнять данный вид работ и мы знаем требования нормативной документации, которые на сегодняшний день действуют в России, - пояснил участвующий в приемке квартир эксперт Константин Клыпин.
Группа Аквилон не препятствует дольщикам привлекать к приемке квартир экспертов, которые соответствуют требованиям по оказанию данного вида услуг. В этом случае, их мнение, основанное на знаниях и опыте работы является профессиональным и объективным.
- Мы пригласили Константина, потому, что у него есть и образование, он в реестре состоит, у него приборы все есть - и тепловизор и уровень. Все сразу проверил и замерил. Указал на те дефекты, которые застройщик устранит по гарантии. Мы подписали все бумаги, - рассказала дольщик ЖК «Clever» Дарья Никитаева.
Принять квартиру дольщик может и самостоятельно, в этом нет никаких сложностей. А если в ходе приёмки возникнут какие-то вопросы, их всегда можно решить со специалистами Группы Аквилон.
Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 14 современных жилых комплексов общей площадью более 300 тыс. кв. м. В конце прошлого – текущем году в двух городах компанией в эксплуатацию введено 6 жилых комплекса площадью около 75 тыс. кв. м. В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 28 га.