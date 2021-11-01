Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дольщики Группы Аквилон принимают квартиры с экспертами

По желанию дольщиков эксперты участвуют в приемке-передаче квартир в жилых комплексах Группы Аквилон. 

Сейчас в Северодвинске продолжается приемка квартир во 2-й очереди ЖК «Nordica» и 1-й очереди ЖК «Clever». Дольщиками принято  68 и 37 квартир соответственно. Кто-то успешно принимает квартиру самостоятельно, а кто-то прибегает к помощи экспертов. Именно исходя из приоритета интересов дольщиков, Группа Аквилон, проработала вопрос о том, как при соблюдении действующего законодательства обеспечить возможность привлечения для приемки квартир квалифицированных специалистов. Главная задача эксперта дать оценку качеству выполненных работ принимаемого объекта.
 - Во-первых у нас есть приборы, которые используются при приемке квартиры, во-вторых мы обладаем необходимыми знаниями в строительной отрасли. У нас есть все лицензии, сертификаты, свидетельства СРО, подтверждающие право выполнять данный вид работ и мы знаем требования нормативной документации, которые на сегодняшний день действуют в России, - пояснил участвующий в приемке квартир эксперт Константин Клыпин.
 Группа Аквилон не препятствует дольщикам привлекать к приемке квартир экспертов, которые соответствуют требованиям по оказанию данного вида услуг. В этом случае, их мнение, основанное на знаниях и опыте работы является профессиональным и объективным.
 - Мы пригласили Константина, потому, что у него есть и образование, он в реестре состоит, у него приборы все есть - и тепловизор и уровень. Все сразу проверил и замерил. Указал на те дефекты, которые застройщик устранит по гарантии. Мы подписали все бумаги, - рассказала дольщик ЖК «Clever» Дарья Никитаева.
 Принять квартиру дольщик может и самостоятельно, в этом нет никаких сложностей. А если в ходе приёмки возникнут какие-то вопросы, их всегда можно решить со специалистами Группы Аквилон.

Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 14 современных жилых комплексов общей площадью более 300 тыс. кв. м. В конце прошлого – текущем году в двух городах компанией в эксплуатацию введено 6 жилых комплекса площадью около 75 тыс. кв. м. В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 28 га.

 

23 декабрь 09:39 | : Экономика

Главные новости


Бочка мёда с рюмкой дёгтя. Послевкусие от V Arctic Open
Отгремел V Arctic Open. Список победителей

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2021 (306)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20