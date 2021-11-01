Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Новогодняя закредитованность россиян по профессиям

Кредиты на празднование Нового года, подарки или новогодние каникулы непопулярны. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 21 популярной профессиональной группы, имеющие постоянную работу.

Праздничные займы в кредитных организациях уже оформил или оформит в ближайшее время каждый двадцатый менеджер по снабжению (5%). Среди юристов и квалифицированных рабочих подобное решение приняли по 4%. Взяли или будут брать кредит по 3% менеджеров по работе с клиентами и дизайнеров, по 2% экономистов, специалистов по продажам, HR-менеджеров, учителей, продавцов и кладовщиков, 1 из 100 врачей.

А вот среди программистов, системных администраторов, бухгалтеров, логистов, технологов, проектировщиков, маркетологов, секретарей и охранников желающих оформить заем на празднование Нового года оказалось менее 1%. «У меня уже есть ипотека»; «Лететь куда-то страшно — ковид»; «Категорически против кредитов. Надо жить по средствам!» — комментируют опрошенные.

23 декабрь 08:02 | : Экономика

Главные новости


Бочка мёда с рюмкой дёгтя. Послевкусие от V Arctic Open
Отгремел V Arctic Open. Список победителей

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2021 (298)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20