Новогодняя закредитованность россиян по профессиям

Кредиты на празднование Нового года, подарки или новогодние каникулы непопулярны. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители 21 популярной профессиональной группы, имеющие постоянную работу.
Праздничные займы в кредитных организациях уже оформил или оформит в ближайшее время каждый двадцатый менеджер по снабжению (5%). Среди юристов и квалифицированных рабочих подобное решение приняли по 4%. Взяли или будут брать кредит по 3% менеджеров по работе с клиентами и дизайнеров, по 2% экономистов, специалистов по продажам, HR-менеджеров, учителей, продавцов и кладовщиков, 1 из 100 врачей.
А вот среди программистов, системных администраторов, бухгалтеров, логистов, технологов, проектировщиков, маркетологов, секретарей и охранников желающих оформить заем на празднование Нового года оказалось менее 1%. «У меня уже есть ипотека»; «Лететь куда-то страшно — ковид»; «Категорически против кредитов. Надо жить по средствам!» — комментируют опрошенные.