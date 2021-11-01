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Строительство новой больницы на Соловках идёт без отставаний от графика

Возведение на архипелаге важнейшего социального объекта идёт в активном темпе, контуры нового здания проступают всё нагляднее. Сейчас строители ведут устройство кирпичной кладки, монтируют плиты перекрытий в будущем хозяйственном корпусе и в помещении стационара.

Новая больница на Соловках — часть программы модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области, инициированной главой Поморья Александром Цыбульским.

Общая стоимость контракта — 600 миллионов рублей. В корпусе разместятся стационар, поликлиника, палата интенсивной терапии, пищеблок и хозяйственные помещения. Ввести в эксплуатацию больницу планируется в уже в 2022 году.

— Наши приоритеты в работе остаются неизменными: качество, сроки и экологическая безопасность, — отмечает представитель фирмы-подрядчика «БЕЛЫЙ ДОМ» Алексей Нибабин. — Этот проект во многом для нашей компании знаковый. Уверен, что справимся с задачей в оговорённые контрактом сроки.

Напомним, в островном посёлке постоянно проживают около 900 человек. Помимо местных жителей оказывать медпомощь здесь будут туристам и паломникам, которых ежегодно на архипелаге насчитывается более 20 тысяч человек.

 

23 декабрь 07:55 | : Экономика

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