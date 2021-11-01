Строительство новой больницы на Соловках идёт без отставаний от графика

Возведение на архипелаге важнейшего социального объекта идёт в активном темпе, контуры нового здания проступают всё нагляднее. Сейчас строители ведут устройство кирпичной кладки, монтируют плиты перекрытий в будущем хозяйственном корпусе и в помещении стационара.
Новая больница на Соловках — часть программы модернизации первичного звена здравоохранения Архангельской области, инициированной главой Поморья Александром Цыбульским.
Общая стоимость контракта — 600 миллионов рублей. В корпусе разместятся стационар, поликлиника, палата интенсивной терапии, пищеблок и хозяйственные помещения. Ввести в эксплуатацию больницу планируется в уже в 2022 году.
— Наши приоритеты в работе остаются неизменными: качество, сроки и экологическая безопасность, — отмечает представитель фирмы-подрядчика «БЕЛЫЙ ДОМ» Алексей Нибабин. — Этот проект во многом для нашей компании знаковый. Уверен, что справимся с задачей в оговорённые контрактом сроки.
Напомним, в островном посёлке постоянно проживают около 900 человек. Помимо местных жителей оказывать медпомощь здесь будут туристам и паломникам, которых ежегодно на архипелаге насчитывается более 20 тысяч человек.