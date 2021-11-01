Генпрокуратура: Проект застройки квартала 100 в Северодвинске реализуется в рамках законодательства

Это следует из ответа Генеральной Прокуратуры РФ, который разместил на своей странице в соцсети один из жителей города корабелов.
В документе, подписанном и.о. помощника Генерального Прокурора России И. С. Николаевым указано, что инвестиционный проект «Квартал 100» в Северодвинске отвечает критериям масштабного, определенным законодательством, земельный участок предоставлен в соответствии с Земельным Кодексом РФ, нарушений порядка выдачи разрешения на строительство прокуратурой не выявлено. Также в ходе проверки не нашли подтверждения предположения о нарушении антикоррупционного законодательства.
Напомним, что по контракту с муниципалитетом Группа Аквилон на участке площадью 9,9 га должна построить: общедоступный парк на берегу озера Театральное, новый детсад и современный жилой комплекс. Застройщик выполнит берегоукрепление озера Театральное, построит здесь парк площадью не менее 2,5 га, который, как и новый детсад, безвозмездно передаст муниципалитету. Каждый из домов жилого комплекса получит собственный благоустроенный двор с зонами отдыха, детскими и спортивными площадками, а также подземным паркингом. От улицы Ломоносова к парку проложат два широких бульвара.
В рамках проекта выполнены все необходимые расчеты по нагрузкам на инженерные сети. От ресурсоснабжающих организаций получены технические условия по подключению всех объектов к сетям тепло-, электро-, водоснабжения и канализации. Проведены инженерные изыскания, выполнены динамические испытания грунтов и перекладка канализационного коллектора. Проект прошел предусмотренную законом экспертизу. Администрацией Северодвинска выдано разрешение на строительство 1-й очереди жилого комплекса «Квартал 100».
В настоящее время свайное поле 1-й очереди жилого комплекса выполнено на 95%. Также проложен постоянный кабель электроснабжения.
Горожанами в 1-й очереди жилого комплекса уже приобретено более 50 квартир и забронировано – более 100. На 10 помещений общественно-делового назначения на первом этаже поступило 90 заявок от представителей малого и среднего бизнеса Северодвинска.
В текущем году Группа Аквилон ввела в эксплуатацию в Северодвинске три жилых комплекса ЖК «CLEVER-1», «NORDICA-2» и первый в городе корабелов «умный дом» - ЖК «ID-Морской». Все квартиры в них приобретены северодвинцами. В настоящее время Группа Аквилон реализует в Северодвинске проекты 6 современных жилых комплексов общей площадью порядка 150 тыс. кв. м.
Также Группа Аквилон в ближайшее время планирует начать реализацию в Северодвинске еще нескольких проектов нового жилья.
На пр. Победы (в районе пересечения с пр. Труда), на участке в 2,47 га, проектируется жилой комплекс площадью 27 тыс. кв. м. В соответствии с областным законом «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности», в собственность региона Группой Аквилон будет передано около 1,9 тыс. кв. м (примерно 59 квартир стоимостью 208 млн рублей). Они будут предоставляться по договорам соцнайма детям-сиротам и жителям аварийных домов. При этом большая часть квартир будет передана до завершения всего объема строительства.
На открытом аукционе приобретен земельный участок площадью 1,47 га на о. Ягры. Чтобы обеспечить комплексное освоение данной территории у физического лица – индивидуального предпринимателя за 21 млн рублей был выкуплен еще один участок площадью 19 соток. В соответствии с действующей градостроительной документацией в районе ул. Мира, 5 планируется возвести порядка 30 тыс. кв. м современного жилья. Сейчас ведется проектирование жилого комплекса.
Кроме того новый жилой комплекс площадью около 30 тыс. кв. м проектируется на Архангельском шоссе на участке в 2 га. Рассматриваются варианты участия Группы Аквилон в программе комплексного развития территорий в «старом городе», с расселением ветхих деревянных домов и застройкой кварталов.