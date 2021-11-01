«ЭкоИнтегратор»: мусор вывозим при любой погоде

Региональный оператор продолжает выполнять свои обязательства по очистке площадок временного накопления (ПВН) от ранее завезенных твердых коммунальных отходов (ТКО).
В Матигорах Холмогорского района была оборудована ПВН, которая обеспечивала временное хранение ТКО из населенных пунктов Виноградовского района. Это возмущало жителей, но нарушений в части размещения отходов нет. К тому же региональный оператор своевременно выполняет свои обязательства по обслуживанию ПВН. В обустройстве ПВН были заинтересованы и органы местного самоуправления: площадка выложена бетонными плитами, имеет ограждение и располагается на территории объекта размещения ТКО, который готовится к включению в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО).
В этом году региональным оператором вывезены 10 площадок временного накопления. В этом списке ПВН архангельских островов, Виноградовского, Холмогорского и Пинежского районов. Часть из них будут использоваться снова, часть - закроют. К примеру, площадка временного накопления в п. Ясный Пинежского района - она вычищена и в дальнейшем использоваться не будет. Транспортные потоки ТКО переориентированы на другие объекты размещения отходов.