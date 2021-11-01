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Их время пришло. Курьеры в Архангельской области становятся все богаче

Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию с вакансиями для курьеров в Архангельской области и выяснили, что предлагаемая зарплата для курьеров в Архангельской области выросла на 9 000 рублей за год.

С начала декабря работодатели Архангельской области разместили несколько десятков вакансий для курьеров, что в 2,6 раза больше, чем в этот же период 2020 года. Предлагаемая заработная плата составила 54 000 рублей и оказалась выше ожидаемой на 24 000 рублей.

 В регионе чаще всего хотят работать курьерами мужчины: 79% от общего числа резюме. Большинство кандидатов не имеет опыта работы. Наибольшее количество вакансий для курьеров размещено в Архангельске.

По итогам месяца больше всего нуждаются в данных специалистах гостиницы, рестораны, общепит (43% от общего количества вакансий).

 Актуальные вакансии для курьеров, Архангельская область:

21 декабрь 10:49 | : Экономика

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