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«РВК-Архангельск» решает задачу качественного водоснабжения жителей Северного округа

«Росводоканал Архангельск» продолжает реконструкцию сетей водоснабжения, которые обеспечивают водой Северный территориальный округ, поселок Талаги и авиагородок Аэропорта. Ранее в рамках инвестиционной программы предприятия были реализованы два масштабных проекта – построен дюкер через реку Кузнечиха и реконструирована ВНС-91. Теперь жители Северного округа получают воду с центральных очистных сооружений водопровода.


В настоящее время компания претворяет в жизнь третий завершающий этап - проводит реконструкцию подводящего магистрального водопровода диаметром 500 мм от городских сетей водоснабжения до ВНС-91 на Талажском шоссе. Работы выполняются с привлечением подрядной организации ООО «СоюзДонСтрой», которая ранее построила дюкер под Северной Двиной на остров Краснофлотский.


«Строительство дублирующего водовода на Талажском шоссе – один из приоритетных объектов инвестпрограммы предприятия. Проложенный в 70-х годах прошлого века трубопровод является единственным путем транспортировки воды более чем для 20-ти тысяч жителей. Однако его текущее состояние вызывало серьезные опасения – аварийно-ремонтные бригады водоканала были вынуждены в буквальном смысле латать его. Этот водопровод с технической точки зрения работает на грани своих возможностей. Поэтому его реконструкция была необходима для обеспечения надежного и качественного режима водоснабжения жителей Северного округа, Талаг и Аэропорта, а также минимизации потерь воды», - рассказал директор по производству «РВК-Архангельск» Алексей Еремеев.


В соответствии с техническим заданием, до мая 2022 года подрядчик должен проложить методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) 3,5 тысячи метров трубы из современного полимерного материала с гарантированным сроком службы не менее 50-ти лет. Техническое руководство и специалисты «РВК-Архангельск» всё это время будут осуществлять регулярный контроль за ходом и качеством выполнения работ.


«Методом ГНБ мы пробуриваем горизонтальную скважину, в которую протягивается заранее сваренная «плеть» трубопровода. На данный момент нами была подготовлена первая пилотная скважина, «пройдена» расширителями в 500 и 600 мм, далее в нее протянут первый участок трубы – 478 метров. Сегодня оборудование переставляется к следующему участку – и вся технология повторяется: пилотная скважина – расширение – протаскивание второй плети. И так – все 3 с половиной километра. Новый участок трубы уже сварен и готов к монтажу», - рассказал начальник участка подрядной организации Геннадий Плотников.


 

20 декабрь 17:36 | : Экономика

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