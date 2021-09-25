«Росводоканал» приглашает на Public talk «Опыт успешных концессий. Как новые технологии очистки стоков меняют экологию регионов»

В 12:00 часов 24 декабря на площадке информационного агентства «Интерфакс» состоится онлайн Public talk на тему: «Опыт успешных концессий. Чистая вода. Чистый воздух. Чистая почва. Как новые технологии очистки стоков меняют экологию регионов».
О технологиях, коммунальной инфраструктуре и новых возможностях, которые помогут решить застарелые «боли» отрасли водоснабжения и водоотведения в области утилизации осадка сточных вод и сокращения площадей иловых карт, контроля за сбросом промышленных отходов в водоемы, незаконным вывозом стоков, раздражающим запахом от отходов канализации, расскажут представители ведущего оператора ЖКХ - генеральный директор ГК «Росводоканал» Антон Михальков, руководитель направления нормативно-аналитической работы ГК «Росводоканал» Димитрий Будницкий. Независимым экспертом встречи выступит эколог, аккредитованный эксперт Росприроднадзора, генеральный директор «ОКС групп» Сергей Свицков.
Цех механического обезвоживания, каталитическую установку по сжиганию осадка, сливные станции по приему стоков участники встречи смогут увидеть и обсудить с генеральным директором «Росводоканал Тюмень» Ольгой Сарбаевой, коммерческим директором «Росводоканал Тюмень» Екатериной Шарковой, начальником цеха очистки сточных вод «Росводоканал Тюмень» Евгением Пугачевым, генеральным директором «Росводоканал Омск» Сергеем Шелестом, директором по капитальному строительству «Росводоканал Омск», генеральным директором «РВК.Катализ» Евгением Решетниковым.
Мероприятие пройдет в онлайн формате и рассчитано на 2 часа. Для участия в нем представителям СМИ необходимо пройти предварительную аккредитацию на сайте: www.interfax.ru/presscenter.
Аккредитация завершается за час до начала мероприятия.
Задать вопрос участникам можно будет через presscenter@interfax.ru. На вопросы, которые не прозвучат в ходе мероприятия, представители ГК «Росводоканал» ответят письменно.