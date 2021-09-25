Группа Аквилон выполняет все обязательства по договорам развития застроенных территорий

За все время участия Группы Аквилон в программе развития застроенных территорий Архангельска, все обязательства по расселению в рамках заключенных с муниципалитетом договоров были выполнены в полном объеме.
По действующему законодательству земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, могут быть предоставлены под новую застройку по итогам открытого аукциона в рамках городской программе развития застроенных территорий. Необходимо отметить, что решение о включении того или иного участка в программу принимается муниципалитетом самостоятельно, без участия застройщиков.
После проведения открытого аукциона, муниципалитет заключает с его победителем договор, по которому застройщик берет на себя обязательства: передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, которые проживали в расселяемом муниципальном жилье по договорам соцнайма; выплатить собственникам выкупную цену за изымаемые жилые помещения и земельные участки. При этом доля нанимателей в расселяемых домах составляет от 80% и более их жилой площади.
Сам процесс расселения по закону должен не превышать 3-х лет с момента заключения договора (фактически не превышает 1,5 лет). Земельный участок предоставляется застройщику только после полного выполнения обязательств по договору с муниципалитетом. Таким образом, начать новое строительство нельзя, не выполнив обязательства по расселению. Нужно учитывать, что, как правило, дома являются аварийными и большинство зарегистрированных граждан фактически в них не проживают, что объективно создает угрозу проникновения посторонних лиц. По этому поводу Группа Аквилон неоднократно направляла заявления в правоохранительные органы.
Особо подчеркнем – заключая договор на развитие застроенной территории, застройщик несет обязательства по расселению расположенных на участке домов за свой счет вне зависимости от степени их износа – в том числе и полностью поврежденных и утраченных (сгоревших). Права граждан, на получение жилья взамен утраченного, или его выкупной стоимости остаются за ними в полном объеме.
За все время участия Группы Аквилон в программе развития застроенных территорий все обязательства по расселению и выплатам в рамках заключенных с муниципалитетом договоров были выполнены в полном объеме. Каких-либо претензий от граждан в адрес застройщика не поступало. Были расселены все дома (вне зависимости от степени их повреждений), причем в некоторых случаях их жильцы получили квартиры большей площади, чем те в которых они проживали.
Один из жильцов дома на ул. Поморская, 70, который был расселен Группой Аквилон в рамках программы развития застроенных территорий Александр Горбунов рассказал о там как происходило расселение.
- Что греха таить, думал, что обманут, даже о вероятности поджога мысли были. Но все было сделано по-честному. Мне предложили выбор – квартиру в центре города, но на вторичном рынке, так сказать. В одной из городских пятиэтажек. Даже с евроремонтом. Но от такого варианта я отказался – всю жизнь мечтал о квартире с большой кухней, а в старых домах они крошечные. А у нас, россиян, ведь пол жизни на кухне и проходит. Так что мне хотелось, чтобы в новой квартире она была большая, просторная. Тогда мне предложили выкупить мои квадратные метры и на полученные деньги купить квартиру в новостройке. Компенсацию предложили достойную - денег хватило на то, чтобы в строящемся жилом комплексе на Коммунальной приобрести новую квартиру. В результате, я приобретением остался доволен – уже в конце этого года дом будет сдан и можно заезжать в новую квартиру. Она однокомнатная, площадью 41 квадратный метр, а кухня в ней – почти 13 квадратов! Так что я всем остался доволен, - рассказал нам Александр Горбунов.
Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 14 современных жилых комплексов общей площадью более 300 тыс. кв. м. В конце прошлого – текущем году в двух городах компанией в эксплуатацию введено 6 жилых комплекса площадью около 75 тыс. кв. м. В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 28 га.