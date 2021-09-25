Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Группа Аквилон выполняет все обязательства по договорам развития застроенных территорий

За все время участия Группы Аквилон в программе развития застроенных территорий Архангельска, все обязательства по расселению в рамках заключенных с муниципалитетом договоров были выполнены в полном объеме.

По действующему законодательству земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, могут быть предоставлены под новую застройку по итогам открытого аукциона в рамках городской программе развития застроенных территорий. Необходимо отметить, что решение о включении того или иного участка в программу принимается муниципалитетом самостоятельно, без участия застройщиков.

После проведения открытого аукциона, муниципалитет заключает с его победителем договор, по которому застройщик берет на себя обязательства: передать в муниципальную собственность благоустроенные жилые помещения для предоставления гражданам, которые проживали в расселяемом муниципальном жилье по договорам соцнайма; выплатить собственникам выкупную цену за изымаемые жилые помещения и земельные участки. При этом доля нанимателей в расселяемых домах составляет от 80% и более их жилой площади.

Сам процесс расселения по закону должен не превышать 3-х лет с момента заключения договора (фактически не превышает 1,5 лет). Земельный участок предоставляется застройщику только после полного выполнения обязательств по договору с муниципалитетом. Таким образом, начать новое строительство нельзя, не выполнив обязательства по расселению. Нужно учитывать, что, как правило, дома являются аварийными и большинство зарегистрированных граждан фактически в них не проживают, что объективно создает угрозу проникновения посторонних лиц. По этому поводу Группа Аквилон неоднократно направляла заявления в правоохранительные органы.

Особо подчеркнем – заключая договор на развитие застроенной территории, застройщик несет обязательства по расселению расположенных на участке домов за свой счет вне зависимости от степени их износа – в том числе и полностью поврежденных и утраченных (сгоревших). Права граждан, на получение жилья взамен утраченного, или его выкупной стоимости остаются за ними в полном объеме.

За все время участия Группы Аквилон в программе развития застроенных территорий все обязательства по расселению и выплатам в рамках заключенных с муниципалитетом договоров были выполнены в полном объеме. Каких-либо претензий от граждан в адрес застройщика не поступало. Были расселены все дома (вне зависимости от степени их повреждений), причем в некоторых случаях их жильцы получили квартиры большей площади, чем те в которых они проживали.

Один из жильцов дома на ул. Поморская, 70, который был расселен Группой Аквилон в рамках программы развития застроенных территорий  Александр Горбунов рассказал о там как происходило расселение.

- Что греха таить,  думал, что обманут, даже о вероятности поджога мысли были. Но все было сделано по-честному. Мне предложили выбор – квартиру в центре города, но на вторичном рынке, так сказать. В одной из городских пятиэтажек. Даже с евроремонтом. Но от такого варианта я отказался – всю жизнь мечтал о квартире с большой кухней, а в старых домах они крошечные. А у нас, россиян, ведь пол жизни на кухне и проходит. Так что мне хотелось, чтобы в новой квартире она была большая, просторная. Тогда мне предложили выкупить мои квадратные метры и на полученные деньги купить квартиру в новостройке. Компенсацию предложили достойную - денег хватило на то, чтобы в строящемся жилом комплексе на Коммунальной приобрести новую квартиру. В результате, я приобретением остался доволен – уже в конце этого года дом будет сдан и можно заезжать в новую квартиру. Она однокомнатная, площадью 41 квадратный метр, а кухня в ней – почти 13 квадратов! Так что я всем остался доволен, - рассказал нам Александр Горбунов.

Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 14 современных жилых комплексов общей площадью более 300 тыс. кв. м. В конце прошлого – текущем году в двух городах компанией в эксплуатацию введено 6 жилых комплекса площадью около 75 тыс. кв. м. В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 28 га.  

20 декабрь 13:12 | : Экономика

Главные новости


Отгремел V Arctic Open. Список победителей
О службе государству, обществу, миру. Архангельский юрист к Дню Конституции

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2021 (259)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)
Июль 2021 (352)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20