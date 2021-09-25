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Недобросовестных собственников коммунальных сетей Северного округа изгнали с позором

«Северная ресурсоснабжающая компания» приобрела сети у прежних недобросовестных владельцев ИП Прудиева и ИП Комаровой. Из-за их бездействия в Северном округе был введен режим повышенной готовности для обслуживания сетей теплоснабжения, а 12 домов более 10 месяцев остаются без горячей воды.

Администрация Архангельска в течение года использовала все варианты воздействия на прежних владельцев сетей, чтобы заставить их выполнять свои обязанности по ремонту и содержанию: жалобы в контролирующие органы, судебные иски, передача сетей на обслуживание ТГК-2 в рамках режима повышенной готовности. В итоге индивидуальные предприниматели были вынуждены пойти на сделку и продать сети компании, которая готова вкладываться в ремонт, обеспечить теплоснабжение и вернуть горячую воду в отключенные дома.

В настоящее время завершается процедура регистрации сделки, после чего «Северная ресурсоснабжающая компания» приступит к выполнению ремонтных работ.

- Жители отключенных от горячего водоснабжения домов с нетерпением ждут восстановления. Поскольку прежние владельцы не занимались ремонтами, то при выходе из строя скоростника на центральном тепловом пункте, выявлении серьезного дефекта на сетях, производилось отключение одного или сразу нескольких домов. Конечно, потребуется время, чтобы во всех благоустроенных домах в кранах вновь появилась горячая вода, поскольку есть и серьезные дефекты. Главное, что вопрос принципиально решен, это положительно скажется и на обеспечении надежного теплоснабжения округа, - отмечает глава администрации Северного округа Николай Боровиков.

17 декабрь 14:30 | : Экономика / Скандалы

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