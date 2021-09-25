Дольщики Группы Аквилон в Северодвинске продолжают получать ключи от квартир

Напомним, что текущем году Группа Аквилон ввела в эксплуатацию в Северодвинске три жилых комплекса. Все квартиры в них приобретены северодвинцами.
Сейчас в ЖК «ID-Морской» передаются последние квартиры. В ЖК «NORDICA-2» дольщики приняли 58 квартир, в ЖК «CLEVER-1» - 28.
Ирина Корельская вместе с семьей готовится к новоселью в новой трехкомнатной квартире.
- Квартиру мы приняли без каких-то проблем. Представители Группы Аквилон все показали, подробно ответили на все вопросы. У нас претензий по приемке нет. Сейчас готовимся к тому, чтобы сделать чистовую отделку и потом – справить новоселье, - говорит Ирина Петровна.
Павел Солнцев также получил ключи от евро-трехкомнатной квартиры.
- Процесс передачи прошел нормально. В ходе осмотра на все возникшие вопросы специалисты дали развернутые пояснения. В целом новой квартирой я доволен, - отметил Павел.
В настоящее время Группа Аквилон реализует в Северодвинске проекты 6 современных жилых комплексов общей площадью порядка 150 тыс. кв. м.
На стройплощадке ЖК «Квартал 100», продажи которого стартовали в сентябре, ведется погружение свай фундамента, выполнено 75% от общего объема. Завершена прокладка кабеля электроснабжения. Горожанами в 1-й очереди жилого комплекса уже приобретено более 50 квартир и забронировано – более 100. На 10 помещений общественно-делового назначения на первом этаже поступило 90 заявок от представителей малого и среднего бизнеса Северодвинска. Также успешно стартовали продажи квартир в ЖК «МОРЕПАРК-2», который возводится Группой Аквилон на ул. К. Маркса. В настоящее время завершено устройство свайного поля 2-й очереди, строители приступили к устройству ростверка. На 1-й очереди ведется кирпичная кладка стен 4-го этажа. На ЖК «WEKING» на ул. Орджоникидзе осуществляется кирпичная кладка стен 4-8-го этажей и устройство перегородок на 3-6-м этажах. Началась установка оконных блоков и прокладка внутридомовых сетей отопления, электроснабжения, а также наружных сетей водопровода, хозбытовой и ливневой канализации. На 1-й очереди ЖК «АКВИЛONLINE» в квартале, ограниченном ул. Железнодорожная - ул. Первомайская - пр. Беломорский завершена разработка котлована, погружено 65% от общего объема свай. На 2-й очереди ЖК «CLEVER» который Группа Аквилон возвела в Северодвинске на пр. Беломорский заканчиваются общестроительные работы.
Также Группа Аквилон в ближайшее время планирует начать реализацию в Северодвинске еще нескольких проектов нового жилья.
На пр. Победы (в районе пересечения с пр. Труда), на участке в 2,47 га, проектируется жилой комплекс площадью 27 тыс. кв. м. В соответствии с областным законом «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности», в собственность региона Группой Аквилон будет передано около 1,9 тыс. кв. м (примерно 59 квартир стоимостью 208 млн рублей). Они будут предоставляться по договорам соцнайма детям-сиротам и жителям аварийных домов. При этом большая часть квартир будет передана до завершения всего объема строительства.
На открытом аукционе приобретен земельный участок площадью 1,47 га на о. Ягры. Чтобы обеспечить комплексное освоение данной территории у физического лица – индивидуального предпринимателя за 21 млн рублей был выкуплен еще один участок площадью 19 соток. В соответствии с действующей градостроительной документацией в районе ул. Мира, 5 планируется возвести порядка 30 тыс. кв. м современного жилья. Сейчас ведется проектирование жилого комплекса.
Кроме того новый жилой комплекс площадью около 30 тыс. кв. м проектируется на Архангельском шоссе на участке в 2 га. Рассматриваются варианты участия Группы Аквилон в программе комплексного развития территорий в «старом городе», с расселением ветхих деревянных домов и застройкой кварталов.