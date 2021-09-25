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"Белый дом" заканчивает строительство социального дома в Плесецке

Сейчас на строительной площадке кипит работа — здесь одновременно задействовано более 90 человек. В квартирах уже установлена сантехника и покрашены стены, идёт подготовка к монтажу натяжных потолков и дверей, укладке линолеума.

— Совсем скоро 63 семьи получат ключи от нового жилья. Нумерация квартирам пока не присвоена, но они уже закреплены пофамильно, — сообщил глава Плесецкого муниципального округа Игорь Арсентьев

 Тем временем, стала известна и компоновка детской игровой площадки, прилегающей к новому дому. На ней разместятся два спортивных комплекса — детский и взрослый, два детских игровых комплекса, турники, качели и скамейки. 

 — По контракту срок завершения работ — лето 2022 года, но объект планируется ввести в эксплуатацию уже зимой. Мы прекрасно понимаем, как долго местные жители ждали благоустроенного жилья, — отметил представитель фирмы-подрядчика «БЕЛЫЙ ДОМ» Алексей Нибабин. 

 Напомним, что к строительству объекта компания «БЕЛЫЙ ДОМ» приступила в апреле этого года. Стоимость возведения многоквартирного дома превышает 153 миллиона рублей. Это позволит муниципалитету расселить более трех тысяч квадратных метров аварийного жилфонда округа — новоселье справят более 170 жителей.

17 декабрь 12:34 | : Экономика

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