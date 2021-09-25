«РВК-Архангельск» назвал дома, где живут злостные неплательщики за воду

Дебиторская задолженность населения перед «РВК-Архангельск» на сегодняшний день составляет 330 млн рублей. Юридические лица задолжали водоканалу 93 млн рублей, из них 37 млн приходится на бюджетные организации. Для предприятия, которое вкладывает полученные за услуги водоснабжения и водоотведения деньги в ремонт и реконструкцию сетей, сложившаяся ситуация с неплатежами может негативно отразиться на производственной программе.
«Мы хотим напомнить, что оплата услуг является основным источником финансирования мероприятий по поддержанию надежности системы водоснабжения и водоотведения, и просим своевременно и в полном объеме оплачивать счета водоканала», — говорит коммерческий директор «РВК-Архангельск» Светлана Шадрина.
В последние месяцы «РВК-Архангельск» фиксирует рост задолженности абонентов, которые перешли на прямые расчеты с водоканалом от управляющих компаний и ТСЖ по решению общих собраний собственников. Квитанции с реквизитами «РВК-Архангельск» не оплачиваются, в результате чего быстро накапливается дебиторская задолженность. Злостными неплательщиками, зачастую являются жильцы так называемых социальных домов: люди получили квартиры, зарегистрировали на себя лицевые счета, но не считают нужным оплачивать коммунальные услуги.
По данным начальника управления по работе с населением «РВК-Архангельск» Анастасии Афанасьевой, самые закоренелые неплательщики за услуги водоснабжения и водоотведения живут в домах: ул. Адмиралтейская, 3; Набережная Северной Двины, 71; пер. 2-й Ленинградский, 14/1; ул. Галушина, 26; пр. Троицкий, 10 и 121; ул. Карпогорская, 32; пр. Московский, 43/3 и 55 (корпуса 2, 4, 5). В октябре задолженность только по этим домам составила 7 млн рублей. В ноябре число таких «домов-неплательщиков» увеличилось, а общий долг вырос более чем на 2 млн рублей.
«Мы призываем наших клиентов не брать с собой бремя долга в новый год и избавиться от него. В свою очередь, мы готовы пойти навстречу абонентам и заключить соглашение о рассрочке, так как понимаем, что в ряде случаев сумма долга значительная. Также напоминаем о том, что все, кто погасит дебиторскую задолженность до 27 декабря, смогут принять участие в розыгрыше подарков от РВК-Архангельск и наших партнеров. Среди подарков сертификаты на дизайн интерьера от студии «Brosko», сертификаты в магазин «A-Store» от Альфа-Банка, красивая елка от «Ленты», сертификат на страхование недвижимости от АльфаСтрахование», - рассказала Светлана Шадрина.
«РВК-Архангельск» напоминает, что при длительной неоплате и накоплении абонентами задолженности, компания вправе ограничивать должникам услуги, а также взыскивать плату за уже оказанные услуги через суд вместе с пени и судебными издержками.