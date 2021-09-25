Край доски и тоски. Поморским рыбаками урезали квоты на лов трески

Объясняется этот шаг «аномально высоким тепловым фоном, повлиявшим на экосистему».
Соответствующее ведомство в правительстве Архангельской области дало такое пояснение:
«В 2022 году квоты на вылов трески, пикши, гренландского палтуса будут ниже, чем в 2021-м. При этом будет снят запрет на вылов мойвы, что очень важно для архангельских рыбаков».
Почему именно мойва так «важна для архангельских рыбаков», чиновники не пояснили. Впрочем, о вкусах не спорят.
Те же люди успокоили – квоты вылова зубатки, путассу, камбалы, морского окуня в будущем году останутся прежними… без рыбки не останетесь.
Но как же традиции, как же бренд?!