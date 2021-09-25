Группа Аквилон: Наши дольщики могут приглашать экспертов на приемку квартир

Для дольщиков нет никаких препятствий в посещении квартир во время процедуры их приемки-передачи, - заявили в Группе Аквилон.
Так в Северодвинске сейчас ведется приемка квартир во 2-й очереди ЖК «Nordica» и 1-й очереди ЖК «Clever» - дольщиками принято 56 и 26 квартир соответственно.
Исходя из приоритета интересов дольщиков, Группа Аквилон, проработала вопрос о том, как при соблюдении действующего законодательства обеспечить дольщикам возможность привлечения для приемки квартир квалифицированных специалистов.
Дело в том, что часто «экспертные услуги» по приемке квартир, активно рекламируемые в Архангельске и Северодвинске, являются обычным бизнесом, цель которого – извлечение прибыли за счет застройщика, а вовсе не защита интересов дольщиков. Если проектирование и строительство жилых домов осуществляется организациями – членами СРО, имеющими предусмотренные законом лицензии, допуски, штат сертифицированных специалистов, то многие «эксперты» этих компетенций не имеют. В результате сомнительных действий неквалифицированных лиц, не исключая и прямого мошенничества, могут пострадать и дольщики и застройщики.
В настоящее время Группа Аквилон не препятствует дольщикам привлекать к приемке квартир экспертов, которые соответствуют требованиям по оказанию данного вида услуг. А именно:
- наличие диплома о высшем образовании специальности в области строительства;
- уведомление о включении сведений в Национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования или специалистов в области строительства.
Ведь если действующее законодательство предъявляет серьезные требования к тем, кто строил объект, то ни как не меньшие требования должны предъявляться к специалистам, проверяющим качество их работы. В этом случае, их мнение, основанное на знаниях и опыте работы, будет профессиональным и объективным.
Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 14 современных жилых комплексов общей площадью более 300 тыс. кв. м. В конце прошлого – текущем году в двух городах компанией в эксплуатацию введено 6 жилых комплекса площадью около 75 тыс. кв. м. В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 28 га.