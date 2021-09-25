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Из-за разгильдяйства УК к мусорным контейнерам в Архангельске невозможно подобраться

О ситуации в столице Поморья сообщает пресс-служба регионального оператора ТКО.

По адресу Самойло д.6 водители спецтранспорта неоднократно сообщали, что полные баки невозможно подкатить к мусоровозу. Вес заполненного мусором контейнера доходит до 250 кг, колёса вязнут в снегу, дотащить полный бак до машины выше человеческих сил.

«ЭкоИнтегратор» обращает внимание администраций округов, муниципалитетов и управляющих компаний: во избежание мусорных завалов на контейнерных площадках нужно своевременно производить их очистку (а также подъездных путей) от снега.

Опять в полный рост встает проблема дефицита дворников на закрепленных за управляющими компаниями территориях.

 

14 декабрь 12:10 | : Экономика / Скандалы

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