Из-за разгильдяйства УК к мусорным контейнерам в Архангельске невозможно подобраться

О ситуации в столице Поморья сообщает пресс-служба регионального оператора ТКО.
По адресу Самойло д.6 водители спецтранспорта неоднократно сообщали, что полные баки невозможно подкатить к мусоровозу. Вес заполненного мусором контейнера доходит до 250 кг, колёса вязнут в снегу, дотащить полный бак до машины выше человеческих сил.
«ЭкоИнтегратор» обращает внимание администраций округов, муниципалитетов и управляющих компаний: во избежание мусорных завалов на контейнерных площадках нужно своевременно производить их очистку (а также подъездных путей) от снега.
Опять в полный рост встает проблема дефицита дворников на закрепленных за управляющими компаниями территориях.