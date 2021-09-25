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Группа Аквилон предоставит нуждающимся в жилье более 200 квартир

Группа Аквилон и правительство Архангельской области подписали три инвестиционных контракта на строительство нового жилья, с обязательствами застройщика по передаче региону более 200 квартир для предоставления нуждающимся.

Напомним, что в сентябре, на заседании региональной Комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции три инвестиционных проекта Группы Аквилон в Архангельске и Северодвинске получили статус масштабных. В соответствии с областным законом «О государственной политике в сфере инвестиционной деятельности», инвестор получает земельные участки в аренду, с обязательствами построить не менее 20 тыс. кв. м жилья и передать региону не менее 7% его площади.

Общий объем инвестиций по трем проектам составит не менее 4,75 млрд. рублей. На земельных участках, общей площадью 7,1 га Группа Аквилон построит почти 100 тыс. кв. м современного жилья и передаст Архангельской области более 200 квартир. Они будут предоставляться по договорам соцнайма детям-сиротам и жителям аварийных домов. При этом большая часть квартир будет передана до завершения всего объема строительства. Кроме того на период реализации инвестпроектов создаются новые рабочие места: всего на новых объектах будет задействовано порядка 2,9 тыс. человек.

 

В Архангельске реализуется два масштабных инвестиционных проекта.

 

На пр. Ленинградский (между промзоной ЦВОС и сквером, который находится за границами строительства) на участке в 3,48 га проектируется разновысотный жилой комплекс площадью 47 тыс. кв. м. При этом предусматривается место для размещения физкультурно-оздоровительного комплекса, и соблюдается зона санитарной охраны вдоль берега Северной Двины. В собственность региона будет передано около 3,3 тыс. кв. м (примерно 102 квартиры). Общий объем инвестиций составит 2,35 млрд. рублей, срок завершения строительства – 2027 год.

На ул. Нагорная (между магазином «Гиппо» и Ломоносовским парком, территория которого находится за границами строительства), на участке в 1,17 га, проектируется разновысотный жилой комплекс площадью 21 тыс. кв. м. При этом застройщик, за свой счет, выполнит реконструкцию части территории парка, что положит начало его дальнейшего комплексного благоустройства. В собственность региона будет передано около 1,5 тыс. кв. м (примерно 45 квартир). Общий объем инвестиций составит более 1 млрд. рублей, срок завершения строительства – 2026 год.

В Северодвинске, на пр. Победы (в районе пересечения с пр. Труда), на участке в 2,47 га, проектируется жилой комплекс из трех 9-этажных домов площадью 27 тыс. кв. м. При этом обеспечивается проезд к строящемуся рядом детсаду на 280 мест. В собственность региона будет передано около 1,9 тыс. кв. м (примерно 59 квартир). Общий объем инвестиций составит 1,35 млрд. рублей, срок завершения строительства – 2025 год.

Сейчас в Архангельске и Северодвинске Группа Аквилон реализует проекты 14 современных жилых комплексов общей площадью более 300 тыс. кв. м. В конце прошлого – текущем году в двух городах компанией в эксплуатацию введено 6 жилых комплекса площадью около 75 тыс. кв. м. В стадии разработки, с началом реализации в ближайшее время - 10 проектов площадью более 300 тыс. кв. м жилья. В том числе, в рамках масштабных региональных инвестпроектов и по программам комплексного развития территорий с социальными обязательствами по расселению аварийного жилфонда и строительству объектов социальной инфраструктуры. Земельный банк для новых проектов составляет порядка 28 га.

14 декабрь 11:24 | : Экономика

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