В пандемийный год в Архангельской области вырос спрос на вахтовиков

На регионы СЗФО приходится 6% от всего объема вахтовых вакансий по стране в этом году или более 26 000 вакансий. По сравнению с 2019 годом спрос на вахтовиков на Северо-Западе страны вырос на 59%. Наибольший спрос демонстрируют Санкт-Петербург и Мурманская область (по +170% вакансий в каждом регионе за 2 года). Вырос спрос на вахтовиков также в Ленобласти (+104% за 2 года), в Архангельской области (+66%), в Карелии (+64%), Коми (+54%), а также НАО (+24%). С другой стороны, упал спрос на вахтовиков за 2 года в Псковской, Новгородской и Калининградской областях.
Со стороны соискателей разбивка по регионам выглядит следующим образом: на первом месте по активности в поиске вахтовой работы – москвичи (14% или более 86 000 резюме от общего объема в сфере в этом году). Активны петербургские и башкирские вахтовики в поиске работы – по 7% или более 40 000 резюме в каждом регионе.
В целом жители СЗФО, готовые работать по вахте, разместили с начала года более 67 000 резюме – это 11% от общей массы резюме вахтовиков в целом по стране. Наиболее активны в поиске работы кроме петербургских также вахтовые работники из Калининградской, Архангельской и Ленинградской областей (по 1% резюме), а также Коми (1%).
В целом по состоянию на конец 2021 года спрос на работников, готовых работать по вахте, у российских работодателей достаточно высокий, но при этом активность соискателей количественно не отвечает спросу. Так, на одну вахтовую вакансию в целом по стране приходится лишь 3 резюме от вахтовиков, что говорит о серьезном дефиците кадров. В регионах СЗФО ситуация чуть лучше: на одну вакансию откликаются в среднем около 5 вахтовиков.
Зарплаты стали больше
За последние 2 года работодатели в целом по стране увеличили среднюю предлагаемую зарплату в вахтовых вакансиях на 18% или 10 000 рублей до 65 000 в среднем. В регионах СЗФО рост зарплат для вахтовиков более серьезный: +22% или на 15 500 рублей до уровня 85 000 рублей в среднем.
В каких отраслях особенно нужны вахтовики
Наибольший спрос на работников по вахте демонстрируют компании из сферы строительства и металлургии, на третьем месте по числу вахтовых вакансий компании, занимающиеся производством промышленного оборудования, тяжелое машиностроение, а также автобизнес. Подробнее на диаграмме ниже.
Интересным итогом года стало повышение востребованности вахтовых работников в сферах, в которые ранее вахта массово не применялась. Так, на 127% увеличили число вахтовых вакансий компании из сферы ресторанно-гостиничного бизнеса, на 149% компании из сферы ЖКХ и на 100% компании создающие товары народного потребления. В данном случае очевидно, что кадровый голод 2021 года подтолкнул работодателей из данных сфер максимально расширять географию поиска и приглашать на свои площадки вахтовых работников. Компаниями-лидерами по числу опубликованных вахтовых вакансий в этом году стали: Евро про, НИТЭК, Газпром нефть и МетМашКомплект.
Рейтинг высокооплачиваемых вакансий по вахте, регионы СЗФО: