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У 85% россиян нет серьезных денежных накоплений

В ковид выросло число россиян, которые не ведут учет личных финансов, не планируют будущие доходы и расходы и не имеют сбережений. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Так или иначе контролируют свои доходы и расходы 65% россиян: 53% ведут примерный учет личных финансов, а 12% — строгий. Совсем без финансового учета обходятся 35% опрошенных. Чем больше зарабатывают респонденты, тем больше среди них тех, кто привык подсчитывать свои доходы и расходы: среди респондентов с доходом менее 50 тыс. руб. их в общей сложности 61%, а среди тех, кто получает свыше 80 тыс. руб. в месяц, — уже 73%. Примерный учет финансов особенно характерен для женщин (56%), а строгий — для мужчин (14%).

Свои будущие доходы и расходы обычно планируют 2 из 3 россиян: на срок менее полугода — 38%, на полгода—год — 17%, на более длительный период — 11%. Каждый третий (34%) не строит никаких финансовых планов. Срок планирования менее полугода чаще бывает у женщин (45% против 33% среди мужчин), а мужчины же чаще предпочитают планировать на год и более (13 и 8% соответственно). Но больше всего сторонников долгосрочного планирования — среди россиян с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (19%). Тех, кто совсем не планирует свои доходы и расходы, больше среди опрошенных старше 45 лет (38%).

У 43% россиян полностью отсутствуют какие-либо сбережения. В случае потери дохода 13% опрошенных могли бы прожить за счет своих накоплений менее месяца, 18% — от 1 до 2 месяцев. От 3 месяцев до полугода могли бы продержаться на сбережениях 11%, от полугода до года — 8%. Еще у 7% опрошенных накоплений хватило бы на год и более.

Нет сбережений чаще всего у россиян с доходами менее 50 тыс. руб. (51%). В том, что сбережений хватило бы более чем на год, чаще всего убеждены опрошенные старше 45 лет (10%).

По данным SuperJob, по сравнению с доковидным 2019 годом на 6 процентных пунктов стало больше россиян, которые не ведут учет доходов и расходов. Количество респондентов, которые не планируют своих будущих доходов и расходов, увеличилось на 13 п.п. по сравнению с 2019-м, — сегодня их больше, чем когда-либо. Какие-либо сбережения отсутствуют у 43% россиян, что на 3 п.п. больше по отношению к 2019 и 2020 годам.

14 декабрь 07:57 | : Экономика

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